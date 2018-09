BMW vreest lagere winst door handelsoorlogen

Dat 2018 een moeilijk jaar zou worden, had BMW eerder al gezegd. Het bedrijf investeert een miljard euro in elektrische voertuigen en moet afrekenen met een negatieve impact van wisselkoersen van 0,5 tot 1 miljard euro.

In augustus hield BMW nog vol dat het de jaardoelstellingen zou halen. Maandag hadden analisten van Evercore ISI daar serieuze vraagtekens bij geplaatst.

WLTP

BMW haalt drie redenen aan waarom het de eerste doelstellingen niet haalt. De luxewagenbouwer paste als een van de eerste de strengere Europese WLTP-regels over het brandstofverbruik toe. De meeste andere fabrikanten hanteerden die pas later, waardoor BMW maandenlang veel minder gunstigere verbruikscijfers kon voorleggen. Dat bleek ook in ons land uit de inschrijvingscijfers van de maand augustus. Toen gingen de meeste grote automerken fors vooruit, terwijl BMW met moeite de verkoop kon stabiliseren.