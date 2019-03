BMW waarschuwt voor nieuwe winstdaling

De Duitse autofabrikant BMW start een miljardenbesparingsplan en verwacht dat de winst dit jaar lager zal zijn dan die van vorig jaar. Handelsperikelen en stijgende uitgaven wogen ook in 2018 al op de cijfers. Naast 'investeringen in nieuwe technologieën en de mobiliteit van de toekomst' zegt het bedrijf ook dat striktere CO2-normen naleven handenvol geld kost.

De operationele winstmarge zou in 2019 tussen 6 en 8 procent uitkomen nadat ze vorig jaar met 2 procentpunten was gedaald tot 7,2 procent. Het streefdoel blijft een marge van 8 tot 10 procent. Opbeurend nieuws is dat niet: na het nieuws gaat er bijna 5 procent van de koers. De beurswaarde zakte met ruim 2 miljard euro naar afgerond 47 miljard.