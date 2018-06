BMW ziet Belgische verkoop kelderen

Ook andere Duitse premiummerken voelen impact van strengere Europese CO2-uitstoottesten.

De Duitse premiummerken, jarenlang de lievelingen van de Belgische autokopers, krijgen klappen. Terwijl de Belgische automarkt over de eerste vijf maanden van het jaar 3 procent groeide, ging de verkoop van BMW, Mercedes en Audi stevig achteruit.

Vooral BMW beleeft een bar slecht jaar. De eerste vijf maanden van dit jaar werden 19.026 nieuwe BMW’s ingeschreven, blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac. Dat is 12,4 procent minder dan een jaar eerder. In april en mei lag het aantal inschrijvingen telkens 20 procent lager dan in 2017.

CO2-belastingen

Volgens BMW-woordvoerder Christophe Weerts is de terugval volledig te wijten aan de nieuwe Europese uitstoottest WLTP. Alle nieuwe auto’s in Europa moeten vanaf 1 september aan die nieuwe, strengere CO2-uitstoottest voldoen. BMW publiceerde eerder dit jaar als eerste automerk de nieuwe CO2-waarden van zijn modellen. De nieuwe uitstootwaarden liggen hoger, wat de aan CO2 gerelateerde autobelastingen doet stijgen, al voorziet België in een overgangsperiode tot minstens 2020.

‘Mensen hebben gewacht om een auto te kopen’, zegt Weerts. ‘Bij de particuliere verkoop merken we geen impact, maar voor fleetmanagers is de CO2-uitstoot fiscaal zeer belangrijk. Ze wilden eerst weten wat de uitstootwaarden bij de concurrentie waren.’ Voor BMW is de bedrijfsmarkt erg belangrijk. Het merk verkoopt maar 35 procent van zijn auto’s aan particulieren.

Inhaalbeweging

De dichtste achtervolger Mercedes, die zijn verkoop maar met 2 procent ziet dalen, hecht weinig geloof aan de verklaring van BMW. ‘Onze hoofdzetel in Stuttgart heeft beslist de nieuwe uitstootwaarden nog niet vrij te geven’, zegt woordvoerder Christophe Vloebergh. ‘We ervaren dat als een nadeel. Fleetmanagers komen niet naar Mercedes omdat ze de nieuwe uitstootwaarden willen kennen. We zitten met de gebakken peren omdat fleetmanagers geen risico willen nemen.’

Volgens Vloebergh is de inzinking van BMW te wijten aan de inhaalbeweging die Mercedes de jongste jaren heeft gemaakt. Mercedes probeert BMW, vorig jaar het derde populairste merk van België, al lang te kloppen als grootste premiummerk. ‘We hebben de kloof met Audi gedicht, en die met BMW verkleint. Onze modellen slaan al jaren veel meer aan dat die van BMW. We zijn blij dat we de schade kunnen beperken.’

Volumebouwers groeien

De verkoop van het derde Duitse premiummerk, Audi, ging dit jaar al bijna 5 procent achteruit. Volgens woordvoerster Sofie Luyckx is dat niet te wijten aan de nieuwe uitstoottesten. ‘Enkele populaire modellen, zoals de A1 en de Q3, zitten aan het einde van hun levenscyclus. Daarom wachten mensen om een nieuwe auto te kopen.’