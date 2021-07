Bandenfamilies verkopen Q Team aan fonds familie De Clerck

Er vindt een ingrijpende bandenwissel plaats bij Q Team, een netwerk van meer dan 100 bandencentra dat in heel België actief is. De twee familiebedrijven die in 2002 onder de vlag van Q Team gingen samenwerken, Lambrecht Banden en VP Pneus, zijn gefuseerd. Bovendien halen ze Dovesco aan boord als financiële partner en meerderheidsaandeelhouder, met 75 procent van het kapitaal. De familie Lambrecht behoudt een kwart van de aandelen.

Tires as a Service

Q Team maakte in 2003 een forse groeisprong met de overname van de autoherstellingsketen Speedy in België. Voor de komende jaren ziet het bedrijf vooral brood in nieuwe mobiliteitsdiensten zoals ‘Tires As A Service’ ( (TaaS), een soort leasingmodel waarbij banden voor vrachtwagens, inclusief onderhoud, geleverd worden op basis van een vaste vergoeding per gereden kilometer.