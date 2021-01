Bandenreus Michelin snoeit in thuisland

Het Franse bedrijf schrapt in eigen land een op de tien jobs. De prijzenslag in banden doet de multinational inzetten op waterstof, 3D-printen en de recyclage van plastic.

Michelin schrapte de voorbije jaren 1.500 jobs op zijn historische site in Clermont-Ferrand en in de Verenigde Staten. In 2019 viel het doek over de fabrieken in het Franse La Roche sur Yon en het Duitse Bamberg.