Battery Day vuurt speculatie over toekomst Tesla aan

De beleggerswereld kijkt reikhalzend uit naar de Battery Day van Tesla. Met welke doorbraak zal topman Elon Musk de autowereld deze keer uitdagen?

Wat heeft Elon Musk in petto op zijn Battery day? Die vraag stellen veel Tesla-watchers zich naar aanleiding van het speciale event dat de Amerikaanse autobouwer dinsdag na zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering organiseert. Musk belooft zijn fans alvast 'een van de spannendste dagen in de geschiedenis van Tesla'.

Voor Musk groeit 2020 uit tot een absoluut topjaar. In juli kondigde de autobouwer voor het eerst zijn vierde winstgevende kwartaal op rij aan, al was dat grotendeels te danken aan de verkoop van groene certificaten. Het bedrijf zag zijn koers sinds maart vervijfvoudigen en is meer dan 400 miljard dollar waard. Een nieuwe aankondiging van de flamboyante CEO kan de beurskoers verder aanvuren. Emmanuel Rosner van Deutsche Bank verhoogde zelfs zijn koersdoel voor het bedrijf van 300 naar 400 dollar met verwijzing naar de langverwachte Battery Day.

Waarnemers verwachten dat Musk een nieuwe doorbraak in batterijtechnologie aankondigt. Die these wordt gevoed door gelekte foto's die de vakwebsite Electrek publiceerde van een nieuw type batterijcel, die meer energie per cel zou kunnen opslaan. Daardoor zou Tesla minder cellen per batterijpak nodig hebben, wat kan leiden tot auto's met grotere autonomie, lagere prijzen en hogere volumes. Op die manier zou Tesla zijn forse voorsprong op elektrisch gebied verder uitbouwen.

Batterij

Terwijl Tesla er sinds enige tijd in slaagt de productie en verkoop van auto's stapsgewijs te verhogen, vormt de prijs van batterijen nog altijd de fundamentele rem op de opschaling van het bedrijf. 'De echte limiet op Tesla's groei is de celproductie aan een aanvaardbare prijs', zei Musk eerder.

Er bestaat een kleine kans dat Tesla zal aankondigen voortaan zelf batterijen te maken. De autobouwer haalt zijn cellen vandaag bij het Japanse Panasonic, het Zuid-Koreaanse LG Chem en het Chinese CATL. Maar Tesla werkt al langer aan een project om zelfontworpen batterijcellen te produceren om de productievolumes te verhogen en de kosten te verlagen.

Een andere optie is de lancering van een batterij die een pak langer meegaat. De Chinese toeleverancier CATL kondigde onlangs zijn 'million mile battery' aan, die een levensduur van minstens 1,6 miljoen kilometer of 20.000 oplaadbeurten heeft. Zo'n uitbreiding zou Tesla toelaten nieuwe voertuigen te ontwikkelen, zoals zelfrijdende taxi's, die meer rijden dan privéwagens. Elon Musk voorspelde vorig jaar al dat Tesla eind 2020 een miljoen 'Robotaxi's' de weg zou opsturen, al slikte hij die belofte later in.

Kobalt

Ook is het mogelijk dat Tesla afscheid neemt van kobalt, de dure en erg controversiële grondstof voor batterijen. Kobalt komt grotendeels uit politiek instabiele regio's als Congo, waar weinig controle op kinderarbeid of milieunormen bestaat. Niet toevallig bevestigde de Chinese toeleverancier CATL dit jaar berichten dat het bedrijf samenwerkt met Tesla voor de productie van kobaltvrije batterijen. Ook Panasonic, dat nikkel-kobalt-aluminiumbatterijen levert aan Tesla, zei eerder dat het binnen twee of drie jaar kobaltvrije batterijen wil commercialiseren.