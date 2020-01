Bedrijfswagen nooit zo populair

Almaar meer Belgen rijden met een bedrijfswagen. Vorig jaar hebben bedrijven in België een recordaantal van 315.557 nieuwe auto’s ingeschreven, bijna 22.000 of 7 procent meer dan in 2018.

Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

Het aandeel van de bedrijfswagen in de Belgische autoverkoop steeg vorig jaar van 53 naar 57 procent. Het gaat om de vijfde stijging op rij. In 2019 werden een derde meer nieuwe bedrijfswagens ingeschreven dan vijf jaar eerder. België rondde voor het eerst de kaap van 300.000 bedrijfswagens.

Voor de continu groeiende populariteit van de bedrijfswagen bestaat geen eenduidige verklaring. De autosector wijst op de gunstige economische conjunctuur. Almaar meer bedrijven bieden hun werknemers een cafetariaplan of mobiliteitsbudget aan. Een firmawagen maakt vaak deel uit van het keuzepakket.

‘De economie draait nog altijd goed’, zegt Karl Schuybroek, de woordvoerder van Renault. ‘Bedrijven vernieuwen voortdurend hun wagenpark. Ze kopen anders, maar niet minder.’

De leasebedrijven wijzen voorts op de impact van de Europese uitstoottest WLTP. De invoering van die test leidde tot vertragingen in de homologatie van veel modellen. Daardoor werden veel in 2018 bestelde bedrijfswagens pas vorig jaar in België geleverd en ingeschreven. Bovendien moesten importeurs en garages oude auto’s die niet voldoen aan de nieuwe uitstoottest afgelopen zomer zelf inschrijven als firmawagen en nadien als occasie.

Opmerkelijk is dat de autoverkoop in België ondanks de explosie van bedrijfswagens vorig jaar stagneerde op 550.000 stuks. Terwijl de fleetmarkt op volle toeren draait, daalde vooral de verkoop aan particulieren.

Autobouwers zagen al op het Autosalon begin 2019 grote onzekerheid bij de koper. Door de invoering van lage-emissiezones en het dreigende dieselverbod in steden twijfelen veel particulieren over de juiste aandrijving van hun nieuwe auto.

De categorie bedrijfswagens omvat auto’s die door bedrijven of zelfstandigen geleased of gekocht worden. Het precieze aantal zuivere salariswagens, die eigenlijk niet nodig zijn voor de uitoefening van een job, is niet duidelijk.