Begeerde ingenieur verkiest Ford boven Apple

De Amerikaanse autoproducent Ford heeft het hoofd van de Apple-autodivisie weggekaapt. Doug Field was bij Apple verantwoordelijk voor ‘Special Projects'. In die functie stuurde hij sinds 2018 project Titan - de ontwikkeling van een zelfrijdende, elektrische auto - aan. Daarvoor was hij in dienst bij Tesla, waar hij een belangrijke rol speelde bij de lancering van het Model 3.