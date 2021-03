Bekaert beloont tussenpaus met hoogste onderscheiding

Bekaert stelt Oswald Schmid aan als CEO. De Oostenrijkse interim-CEO wordt beloond voor de manier waarop hij de West-Vlaamse staalkoord- en staaldraadproducent door de coronacrisis loodste. Toch is hij niet de visionair die Bekaert nodig heeft, is te horen.

Bekaert heeft een schitterend jaar achter de rug. De omzet daalde met 13 procent als gevolg van de coronapandemie, maar voor de rest zette Oswald Schmid, die begin vorig jaar de in ongenade gevallen Matthew Taylor opvolgde als interim-CEO, puike resultaten neer.

De bedrijfswinst van de West-Vlaamse multinational steeg met 13 procent, de winstmarge ging naar 7,2 procent, de cashflow naar bijna 1 miljard, het werkkapitaal daalde met bijna een kwart, de nettoschuld verminderde met 38 procent en het dividend gaat de hoogte in. Alle vier divisies (staalkoord, staaldraad, speciale draad en staalkabel) deden het beter dan in 2019. Het leverde Schmid prompt het CEO-schap op.

Megatrends

Voor dit jaar gaat de Oostenrijkse ingenieur, die eind 2019 als operationeel directeur door Bekaert werd aangeworven, uit van minstens 6 procent meer omzet - 'minstens 4 miljard euro' - en een verdere stijging van de winstmarge met ongeveer een half procentpunt. 'Al moeten we er rekening mee houden dat Covid-19 nog niet volledig voorbij is', zei hij op een conferencecall.

Over zijn operationele toekomstplannen wou Schmid - die Bekaert leerde kennen via zijn vroegere jobs bij Continental en Schindler, waar huidig Bekaert-voorzitter Jürgen Tinggren ooit CEO was - weinig kwijt. 'Onze ambitie is duurzame waarde te creëren voor alle stakeholders,' klonk het, 'via winstverbeterende programma's en een betere productmix.' Bekaert wil meer focussen op de 'megatrends' in de wereld. Energietransitie is daar een van.

Schermvullende weergave Oswald Schmid.

Schmid wil meer inzetten op stalen en synthetische kabels voor het verankeren van vlottende windmolenplatformen op zee. Daarmee lopen nu testen. Met zijn staaldraad wil hij een rol spelen in het vastankeren van pijpleidingen die offshorewindmolenparken op de zeebodem verbinden met het vasteland. Ook de staaldraadtechnologie die nu door Bekaert in de autosector wordt toegepast, wil hij transponeren naar de (groeiende) windenergiesector. Meer details over zijn plannen gaf Schmid niet. Daarvoor verwees hij naar een beleggersdag eind mei.

Visionair

Managers en ex-managers van Bekaert hebben vragen bij de aanstelling van Schmid als CEO. Ze erkennen zijn kwaliteiten als efficiënte costcutter - Schmid sloot vorig jaar ook in ons land een fabriek en schrapte daarbij 160 jobs - maar op een bepaald moment komt er een einde aan dat financieel besparingsverhaal, is te horen.

'Bekaert heeft een visionair nodig. Iemand die nadenkt over hoe het bedrijf zich de komende tien, twintig jaar moet uitbouwen en profileren, zich moet heruitvinden. Niet iemand die louter snoeit in de kosten, mooie financiële resultaten boekt en een mooi dividend uitkeert', vat een ex-manager het streng samen.

Bekaert heeft een visionair nodig. Iemand die nadenkt over hoe het bedrijf zich de komende tien, twintig jaar moet uitbouwen en profileren. Niet iemand die louter in de kosten snoeit. Ex-kaderlid Bekaert

'Voor de verschillende managementlagen onder Schmid, en ook voor het bedrijf zelf, is wat nu gebeurt een slechte zaak', zegt een voormalig kaderlid van Bekaert dat liever anoniem blijft. 'Maar blijkbaar zijn de familiale aandeelhouders die het bedrijf controleren daar tevreden mee. Bekaert heeft heel veel goede managers. De afgelopen jaren zijn er door een gebrek aan visie veel vertrokken en er zullen er nog weggaan. Bekaert is een heel complex bedrijf met verschillende specialiteiten in alle delen van de wereld. Dat vergeet men soms.'

Volgens diezelfde bron heeft Bekaert intern zeker mensen om CEO te worden, maar bestaat de jongste jaren een tendens om extern CEO's te rekruteren. Die trend lijkt met het huidige signaal niet direct te verdwijnen en dat leidt, zo is te horen, tot frustratie bij de vele goede managers onder Schmid. 'Men kiest liever externe profielen in plaats van mensen die gekweekt zijn bij Bekaert en het bedrijf in hart en nieren kennen.'

Outsider

De Brit Matthew Taylor werd in 2014 - na een zoektocht van twee jaar - de eerste outsider die na Bert De Graeve aan het roer kwam van Bekaert. 'Hij was wel een visionair', is te horen. 'Hij was minder operationeel, maar wist wel mensen te motiveren en te doen ontwikkelen.'

Maar Taylor, die jarenlang de wereld rondvloog om fabrieken en klanten te bezoeken, haalde de financiële doelstellingen en het beoogde dividend niet. Hij moest vorig jaar, net voor de uitbraak van de pandemie, de baan ruimen. Hij had niet langer het vertrouwen van de aandeelhoudersfamilies. Schmid, die dit jaar 62 wordt, krijgt hopelijk voldoende tijd om te tonen wat hij in zijn mars heeft.