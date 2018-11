Bekaert stijgt na goede cijfers

Bekaert boekte in het derde kwartaal meer omzet dan verwacht. De staalkoord- en staaldraadproducent verwacht dat de bedrijfswinst in het tweede helft hoger zal liggen dan in de eerste jaarhelft. Het aandeel koerste hoger.

De West-Vlaamse producent van staalkoord en staaldraad Bekaert boekte in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van 3,227 miljard euro. Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en meer dan verwacht. Analisten hielden rekening met een gemiddelde omzet van 3,175 miljard euro.

De volumes stegen met drie procent en samen met de doorrekening van de hogere walsdraadprijzen kwam de omzet organisch tien procent hoger. Dat werd echter gedeeltelijk tenietgedaan door tegenzittende wisselkoersen en desinvesteringen. In het derde kwartaal vlakte de volumegroei af tot 1,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De vraag in de auto- en de bouwsector bleef sterk, maar Bekaert voelde wel een vertraging in de industriële staaldraadmarkten door de impact van de handelsoorlogen op de globale economie.

Winst

In Azië - waar ooit monsterwinsten werden gehaald met Chinese zaagdraad voor de zonnepanelenmarkt - boekte Bekaert 10 procent meer omzet. Het bedrijf verwacht dat de solide vraag in de (enorme) bandenmarkten daar zal aanhouden. Een op de drie autobanden ter wereld wordt versterkt met staalkoord van Bekaert.

Over zijn nieuwe opgestarte activiteiten op die zaagdraadmarkt waar Bekaert de afgelopen jaren al zijn klanten verloor aan de concurrentie, blijft Bekaert-topman Matthew Taylor vaag. 'De verlaging van terugleververgoedingen veroorzaakte in het derde kwartaal een plotse daling in nieuwe fotovoltaische installaties. In lijn met de vraag naar zaagdraad voegen we capaciteit toe, maar de productieschaal blijft beperkt'. Om klanten in die markt terug te winnen, startte Taylor met de ontwikkeling van een nieuwe 'diamanddraad' voor het op maat zagen van zonnepanelen.

Financieel directeur verlaat het bedrijf Bekaert kondigde vandaag aan dat Beatríz García-Cos Muntañola, Executive Vice President en Chief Financial Officer, beslist heeft de onderneming te verlaten. Frank Vromant, Executive Vice-President verantwoordelijk voor de regio Noord- en Zuid-Amerika, werd met onmiddellijke ingang benoemd als Chief Financial Officer ad interim. Frank Vromant startte zijn loopbaan bij Bekaert in 1979. Hij nam verschillende financiële en IT managementfuncties op in België en de VS vooraleer hij in 2013 lid werd van het Bekaert Group Executive en als Algemeen Directeur de verantwoordelijkheid over de operationele activiteiten van diverse regio's opnam.

Belangrijk is dat Taylor voor de tweede jaarhelft van dit jaar een hogere onderliggende bedrijfswinst verwacht dan in de eerste jaarhelft, mits het uitblijven van uitzonderlijke gebeurtenissen. De afgelopen maanden was daar twijfel over bij analisten, na de forse winstwaarschuwing deze zomer. Ook de omzet van de kwakkelende staalkabeldochter BBRG was volgens verwachting.

Kwakkelende Bridon

Bekaert verwierf dit jaar de volledige controle over Bekaert-Bridon Ropes Group en voerde daar recent een schuldherschikking door. BBRG gaat door een moeilijke periode. Vorig jaar bleef de winstmarge van de staalkabelspecialist hangen op 3,3 procent, terwijl dat het jaar voordien nog 4,1 procent was. Dat is heel weinig in vergelijking met de 7 procent voor de volledige groep.

Het afgelopen jaar spendeerde Taylor een groot deel van zijn energie in het opkrikken van de resultaten van zijn dochter. In vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar steeg de omzet bij BBRG dit jaar met bijna 5 procent maar dat werd volledig tenietgedaan door wisselkoersbewegingen. In het derde kwartaal bedroeg de organische groei acht procent, dank zij betere volumes en hogere prijzen.

Taylor voorziet echter aanhoudende moeilijke marktomstandigheden voor de kabelactiviteiten in de nabije toekomst. De nieuwe BBRG-topman Brett Simpson die in september is benoemd, moet volgens Taylor via een 'driejaars winstherstelprogramma' de ommekeer versnellen. Volgens Taylor werden bij Bridon al verschillende acties ondernomen. In Brazilië werden activiteiten geherstructureerd, er werden partnerschappen afgesloten om hybride en synthetische kabels te ontwikkelen en op de markt te brengen en er werd ook ingegrepen in de organisatie.

De nettoschuld van Bekaert bedroeg 1,3 miljard euro. Dat is 98 miljoen euro hoger dan eind september vorig jaar. Taylor wil die nettoschuldpositie tegen het einde van het jaar verminderen.

Taylor ziet in het vierde kwartaal een blijvend sterke vraag uit de auto- en de bouwsector maar blijft voorzichtig over verdere ontwikkelingen in het internationale handelsbeleid die een impact zouden kunnen hebben op de globale economie en op de markten van Bekaert. Bekaert haalt 44 procent van zijn omzet uit de autobranche. Taylor gaf geen details over winst.