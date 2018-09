Beleggers eisen 9 miljard van sjoemelend Volkswagen

De rechtbank onderzoekt of Volkswagen de financiële markten niet vroeger had moeten inlichten over het gesjoemel met de uitstoot van dieselwagens.

Bijna drie jaar na het uitbreken van dieselgate bij Volkswagen begint vandaag een van de grootste rechtszaken tegen de Duitse autobouwer. Voor de regionale rechtbank van Braunschweig hebben 2.000 beleggers 1.670 claims ter waarde van ongeveer 9 miljard euro neergelegd.

De Duitse autobouwer bekende in september 2015 sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in 11 miljoen dieselwagens, waaronder 320.000 in België. Toen de beurs de daaropvolgende maandag opende, crashte het VW-aandeel. In twee dagen tijd ging het 40 procent lager, waardoor beleggers 9 miljard euro in rook zagen opgaan.

Boze aandeelhouders

De rechtszaak maandag behandelt niet de individuele klachten van de beleggers, maar buigt zich over een 200-tal gemeenschappelijke vragen. Het gaat om een 'modelprocedure', die vergelijkbaar is met een Amerikaanse classactionprocedure.

De rechtbank onderzoekt of Volkswagen de financiële markten niet vroeger had moeten inlichten over het gesjoemel met de uitstoot van dieselwagens. De cruciale vraag is vanaf wanneer de top van het bedrijf op de hoogte was van het gesjoemel.

De top van VW blijft volhouden dat de fraude het werk was van enkele lagere ingenieurs, zonder medeweten van Wolfsburg. Maar volgens de advocaten van het investeringsfonds DeKa was de directie al veel langer op de hoogte van de fraude en had ze die al veel vroeger moeten melden aan de aandeelhouders.

Een cruciale speler is het Amerikaanse hefboomfonds Elliott, dat onder meer bekendheid verwierf door zijn rol bij de recente en voorlopig mislukte overnames van het verfbedrijf AkzoNobel en de voedingsreus Unilever. Het omstreden bedrijf vertegenwoordigt naar eigen zeggen een groep institutionele aandeelhouders die samen goed zijn voor 30 procent van alle claims.

Volkswagen minimaliseert het belang van de rechtszaak. 'Deze procedure gaat er alleen over of VW voldeed aan zijn publicatieverplichtingen tegenover de aandeelhouders en de kapitaalmarkten', zegt het bedrijf. 'We zijn er gerust in dat dit het geval is.'

Miljardenkosten

Dieselgate heeft de Duitse autobouwer intussen al meer dan 25 miljard euro gekost. Volkswagen zette in 2015 aanvankelijk 6,7 miljard euro opzij om de kosten van het schandaal op te vangen. Dat bedrag bleek al snel veel te laag. VW sloot in de herfst van 2016 een deal met de Amerikaanse overheden ter waarde van 13,6 miljard euro. Met dat geld betaalde VW schadevergoedingen aan klanten, boetes aan overheden en een fonds voor schone technologie.