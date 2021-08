Beleggers schrikken van afhankelijkheid GM van grote trucks en SUV's

GM is heel trots op zijn betaalbare e-auto Bolt, maar financieel is het model een ramp.

Het aandeel General Motors kreeg woensdag een tik van bijna 10 procent op Wall Street, ondanks uitstekende kwartaalcijfers en een verhoging van de prognoses voor de rest van het jaar.

De cijfers die CEO Mary Barra presenteerde, waren stuk voor stuk positief. De resultaten van GM over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht en voor de rest van het jaar trekt Barra de winstverwachting op van maximaal 11 miljard dollar naar 11,5 miljard tot 13,5 miljard dollar.

De sterke vraag naar pick-ups en SUV's was een van de belangrijkste redenen achter de puike kwartaalcijfers. Barra meldt dat de schaarse chips met voorrang in de zeer rendabele grote terreinwagens worden gemonteerd, ten koste van gewone personenwagens.

Schermvullende weergave De Chevrolet Silverado: een populaire pick-up truck in de VS en een winstmachine van formaat voor GM. ©Chevrolet

Toch stuurden beleggers het aandeel GM bijna 10 procent lager. Ze lazen in de kwartaalcijfers vooral de grote afhankelijkheid van het grootste autoconcern van de Verenigde Staten van grote pick-uptrucks en SUV's met verbrandingsmotor. Die waren in het tweede kwartaal de grote winstmachine van GM: het concern draait er aanzienlijk hogere marges op dan op compactere personenwagens in het algemeen en elektrische auto's in het bijzonder.

Bolt

GM heeft een reservering van 800 miljoen dollar gemaakt voor twee kostbare terugroepacties van de Chevrolet Bolt. Die betaalbare elektrische auto moest GM in één keer aan de kop van het e-autopeloton brengen, maar veel plezier heeft het concern er nog niet aan beleefd. De laatste terugroepactie kwam nadat de batterijen van een aantal Bolts spontaan in brand waren gevlogen. De aanpassingen kosten GM 11.600 dollar per wagen. Een zware dobber voor een auto die GM in de VS nieuw verkoopt vanaf 36.000 dollar.

De afhankelijkheid van pick-ups en SUV's met verbrandingmotoren en de problemen met elektrische modellen jagen beleggers extra angst aan nu de Amerikaanse president Joe Biden deze of volgende week komt met een stevige verstrenging van de uitstootnormen voor auto's. Tegelijk sleutelt Biden aan een nieuw stimuleringsprogramma voor elektrische wagens. Beleggers vrezen dat GM daar helemaal niet klaar voor is.

Dure grondstoffen