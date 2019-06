Belg genoemd als productiechef Tesla

De productiechef van de autobouwer Tesla heeft het bedrijf verlaten, zegt de gespecialiseerde website Electrek. De Silicon Valley-Belg Bert Bruggeman, die onlangs gerekruteerd werd door Tesla, wordt genoemd als zijn mogelijke opvolger.

Tesla telt maar één autofabriek, in het Californische Fremont nabij San Francisco. De Duitser Peter Hochholdinger, een ervaren rot met meer dan 22 jaar ervaring bij Audi op de teller, heeft er sinds 2016 de leiding. Als vicepresident (VP) productie overziet hij ook de nabijgelegen onderdelenfabriek in Lathrop en de assemblagefabriek in het Nederlandse Tilburg.

Maar volgens de blog Electrek houdt Hochholdinger het nu voor bekeken bij Tesla. Hij zou niet meer tot het personeel van de autobouwer behoren. Zijn vertrek zou een zware klap zijn voor het bedrijf van Elon Musk, dat de productie fors wil opkrikken.

De fabriek in Fremont produceerde in het eerste kwartaal 77.100 Tesla's (62.950 van het type Model 3 en 14.150 van de types Model S en X). Tesla-topman Musk wil de productie snel optrekken, maar het is de vraag of de autofabriek dat wel aankan. Hochholdinger was bij Tesla net de persoon met de meeste ervaring op het gebied van massaproductie van auto's. Bij Audi hield de Duitser de productie van 400.000 wagens per jaar in het oog.

Tesla heeft al langer te maken met veel verloop bij het hogere management. Eind vorig jaar gingen ook al vijf hoge managers weg bij het bedrijf. Tesla en Hochholdinger willen voorlopig niets kwijt.

Van Imec naar Tesla

Electrek ziet een mogelijk verband met de recente komst van de Belg Bert Bruggeman bij Tesla. Hij is sinds november 2018 officieel 'VP Manufacturing' van de fabriek in Fremont, zo meldt zijn LinkedIn-pagina, maar het was voor Tesla-watchers onduidelijk hoe die rol zich verhoudt tot die van Hochholdinger.

Schermvullende weergave Bert Bruggeman. ©rv

Als het vertrek van de Duitser bevestigd wordt, lijkt de weg vrij voor Bruggeman om Tesla's onbetwiste productiechef te worden. De Belg begon na zijn ingenieursstudies aan de KU Leuven zijn loopbaan bij het Leuvense onderzoeksinstituut Imec, maar maakte vooral carrière als manager bij computerchip- en batterijbedrijven in Silicon Valley.

Haperende logistiek

Tesla heeft niet alleen productiezorgen. Veel analisten twijfelen eraan of er wel voldoende vraag is naar Tesla's bij autokopers wereldwijd. Het aandeel verloor het afgelopen jaar een derde van zijn waarde.

Maar volgens Musk zit het goed met het orderboek. Het aantal leveringen aan klanten zou afstevenen op een nieuwe record. Het huidige kwartaalrecord, 90.700 geleverde wagens, werd in het vierde kwartaal van 2018 behaald. 'We hebben genoeg bestellingen binnen, maar de juiste wagens bevinden zich nog niet op de juiste plaats', zegt hij in een uitgelekte memo.