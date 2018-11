Belg huivert voor zelfrijdende auto

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Duitse toeleverancier Bosch dinsdag voorstelde. Het bedrijf ondervroeg automobilisten met een rijbewijs in 13 landen, waaronder België. Van alle deelnemers toonden de 1.000 deelnemende Belgen zich meest sceptisch over de autonome auto.

Zo zouden slechts 11 procent van de ondervraagde Belgen zijn kinderen door een zelfrijdende auto naar school of naar de sportclub laten brengen. België scoort daarmee, samen met Duitsland, het laagst van alle ondervraagde landen. In Brazilië staat maar liefst de helft van de ondervraagden open voor die optie.

Amper 29 procent van de Belgen is ervan overtuigd dat een zelfrijdende functie een auto aantrekkelijker maakt. Minder dan 1 op 5 Belgen zou door een zelfrijdende modus aangezet worden om een nieuwe auto te kopen. In China was dat bij 77 procent van de ondervraagden het geval.

Genieten van het landschap

Maar een kwart van de Belgen is voorstander van een snelle invoering van zelfrijdende auto's. 'Belgen hebben blijkbaar moeite om de controle over het stuur uit handen te geven en rijden nog steeds graag zelf', besluit Sandra Vancolen van Bosch Benelux.

Erg spannend zouden Belgen de vrijgekomen tijd in een autonome auto trouwens niet invullen. 55 procent van de ondervraagden zou vooral 'uit het raam kijken en van het landschap genieten'. Berichten sturen via sms of WhatsApp (25 procent) of sociale media raadplegen (22 procent) blijken veel minder populair.