Belg koopt minder dieselauto's

Er werden vorig jaar in ons land net iets meer auto's ingeschreven dan in 2017. Veel Belgen ruilden hun dieselauto wel voor een benzineversie. De verkoop van de e-auto blijft marginaal.

In België werden vorig jaar net geen 550.000 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat zijn er 3.000 meer dan in 2017. Tot september was er een opmerkelijke stijging van het aantal inschrijvingen, daarna liep de verkoop fors terug. In december was er zelfs een daling van het aantal inschrijvingen met 17 procent.

Dat heeft alles te maken met de nieuwe strengere WLTP-testprocedures om de uitstoot te meten. Die zijn van kracht sinds september, maar veroorzaakten in de maanden daarvoor een rush op wagens die door de nieuwe regels fiscaal zouden worden afgestraft. Veel autoproducenten liquideerden ook hun overschot met promotiecampagnes.

'We kunnen 2018 onderverdelen in twee periodes', zegt Joost Kaesemans, woordvoerder van de automobielfederatie Febiac. 'Voor WLTP en na WLTP. Door de invoering moesten modellen ofwel opnieuw ontworpen, ofwel opnieuw goedgekeurd worden. Dat zorgde voor lange wachttijden in de centra die ze moesten keuren, maar ook langere wachttijden om auto's te leveren'.

Kaesemans gelooft niet dat de dalende verkoop in de laatste vier maanden iets te maken heeft met het veranderde mobiliteitsgedrag van de Belg. 'Het zou me ongelooflijk verbazen mocht de overstap naar de fiets, bromfiets, motor of deelsystemen als Cambio een impact hebben op het dalend aantal inschrijvingen. 2018 blijft trouwens nog altijd het jaar met het tweede hoogste aantal nieuwe inschrijvingen, na 2011. Dat toont aan dat de Belg zijn auto nog altijd belangrijk vindt.'

Minder diesel

In 2017 koos nog 46 procent van de Belgen voor een nieuwe dieselauto. In 2018 is dat gedaald naar 35 procent.

Een opvallende trend is de verdere 'ontdieseling' bij de inschrijvingen van nieuwe auto's. Die is begonnen na het uitstootschandaal met dieselauto's drie jaar geleden, maar zet zich nog altijd voort. Eind 2017 koos nog 46 procent van de Belgen voor een nieuwe dieselauto. Nu is dat aandeel gedaald naar 35 procent. 'Dat kan verschillende redenen hebben', zegt Kaesemans. 'De hoge dieselprijs, het slechte imago van diesel of het feit dat men diesel te vervuilend vindt.'

Cijfers over de verkoop van elektrische of hybride auto's zijn er nog niet, maar volgens Febiac blijft die verkoop marginaal. 'Het aantal groeit, maar elektrische auto's vertegenwoordigen in ons land maar 0,6 procent van de totale markt. Dat komt onder meer door de beperkte productiecapaciteit bij de constructeurs. Die kiezen voor de afzet van hun auto's liever voor landen als Noorwegen, Nederland of Zwitserland waar ze zeker zijn dat ze hun auto's onmiddellijk kwijt kunnen. België hoort daar duidelijk niet bij. Onder meer het gebrek aan laadpalen en minder fiscale stimuli zijn daar schuldig aan.'

Camionettes

Het aantal inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen of bestelwagens haalde een absolute piek van net geen 78.000 stuks, een record. Dat heeft alles te maken met de toename van e-commerce - getuige de toevloed van camionettes in ons straatbeeld - en de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton in 2016. Dat zorgde voor een 'camionettisering' bij heel wat bedrijfjes.

Ook de verkoop van zware bedrijfsvoertuigen steeg aanzienlijk, wat bewijst dat de economie het goed doet. Vorig jaar werden 1.721 voertuigen onder 16 ton en 9.100 voertuigen boven 16 ton ingeschreven, een stijging van respectievelijk 16 en 9 procent. De inschrijvingen van bussen gingen met een vijfde de hoogte in.

Speed pedelec

2019 wordt volgens Kaesemans niet veel anders dan 2018. 'We verwachten een stabiele markt. Het enige wat roet in het eten kan gooien is het uitstel van de beslissing over het mobiliteitsbudget. Dat kan veel mensen ertoe aanzetten om de aankoop van hun auto uit te stellen of hun leasecontract te verlengen tot er meer duidelijkheid komt welke auto ze het best kiezen of hoe ze hun budget kunnen gebruiken om meer met trein, bus, speed pedelec of fiets van en naar het werk te komen.'