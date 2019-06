Belg ontwerpt eerste gezinswagen op zonne-energie

Het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft zijn eerste gezinswagen met zonnepanelen gelanceerd. De West-Vlaming Lowie Vermeersch ontwierp de wereldwijde primeur.

Wie de lancering van de eerste gezinswagen op zonne-energie wilde meemaken, moest dinsdagochtend vroeg opstaan. In het Nederlandse Helmond, vlakbij de Belgische grens, werd bij zonsopgang rond 5.30u de Lightyear One officieel voorgesteld.

Het bedrijf Lightyear werd opgericht door vijf oud-studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven. Ze namen in 2013 deel aan de 'World Solar Challenge', waarbij futuristische zonne-auto's 3.000 kilometer door Australië racen. De studenten droomden ervan van een echte gezinswagen die rijdt op energie van de zon.

Daglicht

Lightyear 1 Eerste elektrische auto, aangedreven door zonnepanelen, van het Nederlandse bedrijf Lightyear

Prijs: 119.000 euro excl. btw.

Autonomie: 725 km

Productie: 1.500 auto's per jaar

Ontworpen door de Belg Lowie Vermeersch

Gebouwd in Helmond

Het resultaat, de Lightyear One, is eigenlijk een elektrische wagen met batterijen. Maar zonnepanelen op het dak laden de batterijen overdag op. 'Belgen rijden gemiddeld 30 à 40 kilometer per dag', zegt Martijn Lammers, mede-oprichter en hoofdstrateeg van Lightyear. 'Op de meeste dagen krijg je meer energie terug van de zon dan je nodig hebt voor de auto.'

Lightyear is naar eigen zeggen de allereerste zonnewagen met een aanzienlijk bereik, die wordt aangedreven door zonnepanelen. Met een opgeladen batterij raakt de auto volgens de testprocedure 725 kilometer ver. De Lightyear One rijdt ook als de zon niet schijnt. 'De zonnepanelen laden op met daglicht, maar het is natuurlijk beter als de zon schijnt', zegt Lammers.

Lightyear biedt zo een oplossing voor mensen die schrik hebben voor de lage autonomie van een e-auto of het gebrek aan laadpalen. 'Ons doel is niet om een luxueuze auto te bouwen, maar om een elektrische auto te bouwen die niet afhankelijk is van de infrastructuur en meer mensen kan overtuigen om sneller op een elektrische auto over te stappen', klinkt het.

Belgisch design

De ontwerper van de bijzondere auto is een Belg. GranStudio, het Italiaanse designbureau van de West-Vlaming Lowie Vermeersch, tekende het eerste model van Lightyear. 'GranStudio is een van de meest forward thinking designstudio's in de autowereld', looft Lammers.

Vermeersch kreeg de opdracht om te focussen op de efficiëntie. Daarom verschoof de designer de elektrische motoren naar de vier wielen, wat de aerodynamica ten goede komt. 'De grootste uitdaging was een balans te vinden tussen de prestaties en aerodynamica van de auto, de vierkante meters zonnepanelen die erin moesten en de schoonheid. Want mensen moeten de auto natuurlijk ook willen kopen', zegt Vermeersch. 'Wij verbruiken minder dan de helft van de energie van een elektrische auto', maakt Lammers zich sterk. Lightyear maakt zijn eerste model in een beperkte oplage. Het bedrijf bouwt maar 1.500 auto's per jaar in zijn hoofdkwartier in Helmond. Voorlopig heeft Lightyear al 100 stuks verkocht. Goedkoop is de Nederlandse zonnewagen niet. De Lightyear One kost 119.000 euro exclusief btw.