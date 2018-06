België dreigt naast Tesla-fabriek te grijpen

Volgens Musk was Vlaanderen een top 5-kanshebber voor de bouw van een Europese auto- of batterijfabriek. De Tesla-topman zei 'erg onder de indruk' te zijn van hoe de Vlaamse regering zich verdiept in de materie van elektrisch en autonoom rijden en hernieuwbare energie. 'Ze doet dat opvallend beter dan in de meeste grote landen.'