‘België moet sneller op elektrische auto's overschakelen'

Met autolobbyist Erik Jonnaert en milieuactivist William Todts vechten twee Belgen het Europese dieseldebat uit. ‘Wij zijn niet tegen auto’s, wij zijn tegen vervuiling.’

‘Dit is geen neutraal terrein.’ William Todts grinnikt als hij met de fiets in het Brusselse museum Autoworld arriveert. Erik Jonnaert wacht hem lachend op. ‘Ben je al naar het Autosalon geweest? Het is weer een groot succes. Jij bent de uitzondering, hé.’

Ondanks de vrolijke begroeting stonden Todts en Jonnaert het voorbije jaar met geslepen messen tegenover elkaar in een explosief dossier: de Europese CO2-uitstootdoelstellingen voor auto’s. Terwijl Todts, de directeur van de milieulobbygroep Transport & Environment, pleitte voor minder luchtverontreiniging, verdedigde Jonnaert als topman van de Europese automobielfederatie ACEA de belangen van Volkswagen en co.

In december bereikte de politiek een compromis. Tegen 2030 moet de CO2uitstoot van auto’s met 37,5 procent omlaag. ‘Totaal onrealistisch’, reageerde Jonnaert. ‘Niet ambitieus genoeg’, aldus Todts.

Toch zijn de Belgische toplobbyisten blij dat er eindelijk een akkoord is. ‘Zolang er geen duidelijkheid is over de doelstellingen, gaan autobouwers niet massaal investeren’, zegt Jonnaert. ‘De elektrische transitie kost een fortuin.’ Milieuman Todts reikt de autosector de hand. ‘Ofwel passen de autobouwers de nieuwe wet zo goedkoop mogelijk toe. Ofwel proberen ze zelf de markt te maken, zoals Volkswagen. In dat geval zijn we partners.’

U zingt de lof van VW, dat met zijn sjoemelsoftware Dieselgate veroorzaakte?

William Todts: ‘Volkswagen is gepakt in de VS, maar is niet de enige schuldige. In Europa zijn miljoenen auto’s op de weg gezet met softwaretoepassingen die de katalysator uitschakelden. Onder druk van Dieselgate en de concurrentie van Tesla en de Chinezen is Volkswagen een van de bedrijven geworden die het meeste investeren in e-mobiliteit. Dan hebben we een gemeenschappelijk doel. Want we zijn niet tegen auto’s, we zijn tegen vervuiling.’

Erik Jonnaert (klopt op de schouder van Todts): ‘Dat is zeer goed om te horen, want dat is niet altijd even duidelijk. Niet alle autobouwers hebben sjoemelsoftware gebruikt. Dieselgate was voor ons wel de katalysator om na te denken over hoe het anders moet. We kunnen het probleem met de klimaatverandering en de luchtverontreiniging niet ontkennen. De grote klimaatbetogingen, zoals in Brussel, laten ons niet onberoerd.’

Het gaat niet de goede richting uit. Vorig jaar steeg de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in België.

Jonnaert: ‘Dankzij de diesel is de voorbije jaren veel vooruitgang geboekt qua CO2-uitstoot, maar niet voldoende. Ik hoop dat de constructeurs in staat zijn om de nieuwe doelen te realiseren. Dat wordt moeilijker nu het marktaandeel van de diesel enorm is gedaald.’

Todts: ‘Is de diesel zo goed voor de CO2-uitstoot? Dat klopt gewoon niet. De Europese autobouwers hebben de dieselmotor sneller ontwikkeld. Daar is een industrieel beleid rond gebouwd en het verhaal verzonnen dat de diesel goed is voor het milieu en het klimaat. Ik zie twee redenen waarom de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s niet meer daalt. Enerzijds worden almaar meer SUV’s verkocht, ook omdat het land vol affiches voor die modellen hangt. Anderzijds blijken de nieuwste modellen op de markt niet significant zuiniger. Autobouwers konden eerder inzetten op elektrisch of hybride (verbrandingsmotor met elektrische hulpaandrijving, red.), maar hebben dat niet gedaan.’

Ik wil niet in een Sovjet-toestand belanden waarin maar één type auto beschikbaar is voor de consument. Erik Jonnaert Topman ACEA

Jonnaert: ‘Onze sector is competitief. Dat is goed en gezond. Ik wil niet in een Sovjet-toestand belanden waarin maar één type auto beschikbaar is voor de consument.’

0,7 procent van de auto’s die vorig jaar in België werden verkocht, reden zuiver elektrisch. Wanneer breekt de e-auto door?

Jonnaert: ‘Je kan altijd zeggen dat het niet genoeg is. Vandaag bestaat een aanbod voor elke portemonnee. En er komen veel nieuwe modellen aan, zoals de e-Tron die Audi in Brussel bouwt. Dat zijn belangrijke stappen, die veel planning en investeringen vragen. Vanaf 2020 à 2021 zal de keuze enorm zijn.’

Die nieuwe Europese wetgeving zal een enorme impact hebben op het aanbod en de prijszetting. William Todts directeur Transport & Environment

Todts: ‘De fabrikanten willen tegen 2020 à 2021 een heel aantal nieuwe modellen uitbrengen omdat de nieuwe uitstootnormen dan in werking treden en ze voor het eerst boetes riskeren. Die nieuwe Europese wetgeving zal een enorme impact hebben op het aanbod en de prijszetting. Volgend jaar kunnen de constructeurs elektrische auto’s met agressieve marketing en lagere prijzen promoten.’

Vandaag is de e-auto niet voor de gele hesjes, maar voor de happy few.

Todts: ‘Mijn ouders kopen elke acht jaar een nieuwe auto van 15.000 euro. Zij gaan niet plots het dubbele betalen voor een elektrisch model. Ik zie vooral potentieel in de leasesector. CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft onlangs voorgesteld bedrijfswagens te vergroenen. Dat lijkt me de juiste richting om de vloot sneller te elektrificeren. Zo verplichten we geen arme mensen om een elektrische auto te kopen en mikken we op de automobilisten die de meeste kilometers afleggen.’

Jonnaert: ‘We moeten realistisch zijn. Zeker in het verhaal van de elektrische auto’s hangen we grotendeels af van de batterijtechnologie. De prijs van een batterij maakt een derde van de kost uit en blijft een probleem.’

Erik Jonnaert Erik Jonnaert - 61 jaar. - Sinds 2013 secretaris-generaal van de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). - Vertegenwoordigt 15 Europese constructeurs van auto’s (Volkswagen, BMW,…), trucks en bussen. - Was voordien jarenlang lobbyist voor Procter & Gamble in Europa en Azië.

William Todts - 32 jaar. - Werkt sinds 2011 bij Transport & Environment (T&E), sinds 2017 als directeur. - Vertegenwoordigt 58 milieuorganisaties uit 26 Europese landen, zoals het Vlaamse Netwerk voor Duurzame Mobiliteit en de Deutsche Umwelthilfe. - Werkte voordien als stagiair voor Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A).

Is de e-auto met zijn grondstoffen uit Oost-Congo wel milieuvriendelijk?

Todts: ‘Vandaag is de EU afhankelijk van olie uit Rusland en Saoedi-Arabië en die verbranden we. Kobalt en lithium gaan we tien jaar gebruiken in een batterij, en een bedrijf als Umicore kan die recycleren. Het probleem in Congo is niet de elektrische auto, maar de governance. De milieubeweging en de constructeurs moeten samen druk uitoefenen om de werknemers er beter te beschermen.’

Jonnaert: ‘Het debat over de grondstoffen en de batterijen moet dringend gevoerd worden. Wij willen niet dat de consument eerst te horen krijgt dat hij een elektrische auto moet kopen en dat dat tien jaar later niet meer mag, zoals bij de diesel. Laten we ook naar waterstof kijken. Daar zit wellicht meer in als het om milieuvriendelijke brandstoffen gaat.’

Hoeveel Belgen zullen in 2030 elektrisch rijden?

Jonnaert: ‘De nieuwe CO2-doelstellingen zijn in principe gelijk voor elke lidstaat. Maar in de realiteit concentreert de elektrische verkoop zich vandaag in een zevental landen, onder meer in België, Nederland en Duitsland. Daar zullen fabrikanten een marktaandeel van 50 à 60 procent moeten halen om de lagere verkoop in Zuid- en Oost-Europa te compenseren. Dat betekent dat België verder moeten gaan. Makkelijk zal dat niet zijn.’