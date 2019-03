Belgische Harley-verkoop schiet vooruit ondanks Trump-taks

Met zijn verjongd imago bereikt Harley-Davidson in België meer kopers. Maar het Amerikaans-Europese handelsconflict bedreigt de groei.

De Belgische verkoop van Harley-Davidson zit stevig in de lift. Het Amerikaanse motormerk noteerde vorig jaar 1.655 inschrijvingen, bijna een vijfde meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van de sectorfederatie Febiac. Het kende daarmee de sterkste verkoopstijging sinds jaren.

Volgens Niels Kleinlooh, marketingmanager bij Harley-Davidson Benelux, is de groei te danken aan het vernieuwde gamma. Zo lanceerde Harley vorig jaar acht volledig nieuwe modellen van de populaire Softail, waarbij de ophanging verstopt zit.

'We hebben de Softail-familie vernieuwd met een nieuw motorblok, vering en led-verlichting', zegt Kleinlooh. 'En we voerden ook een update door van de Touring-familie'.

Taksen

De groei van Harley kan verbazen. In januari gaf de motorfabrikant toe dat het bedrijf het geen winst meer maakt. De verkoop in thuisland Amerika gaat al jaren achteruit. Ook in Europa en Azië daalt het aantal verkochte tweewielers, weliswaar minder hard dan in de VS.

Harley zag de kosten voor zijn uit Europa ingevoerd staal en aluminium fors toenemen nadat de Amerikaanse president Donald Trump de invoerheffingen had verhoogd. Als tegenmaatregel besliste de EU in juni om straftarieven van 25 procent te heffen op enkele typische Amerikaanse producten, zoals de jeans van Levi's en de moto's van Harley-Davidson.

Het taksarsenaal remt de verkoop in België klaarblijkelijk niet af. 'Wij moeten nu 25 procent taks betalen bovenop de standaardtaks van 6 procent', zegt Kleinlooh. 'Maar wij hebben ervoor gekozen dat niet door te rekenen aan de consument of de dealer. Anders krijgen we het prijstechnisch lastig tegenover de concurrentie.'

De vraag is hoelang Harley-Davidson die kosten nog op zich wil nemen. 'Op lange termijn is dat niet haalbaar', vreest Ronald Bernaerts van de Dilbeekse Harley-zaak Capital of Europe.

Harley-Davidson - Producent van motorfietsen uit de Amerikaanse staat Wisconsin - Opgericht in 1903 door William Harley en de broers Arthur en Walter Davidson - Verkoop: 228.000 moto's - Omzet: 5 miljard dollar (2018) - Nettowinst: 530 miljoen dollar - Werknemers: 6.000 - Beursgenoteerd op de New York Stock Exchange

Senioren

Harley-Davidson kampt niet alleen met importheffingen, maar heeft ook puur commerciële zorgen. Zijn kernpubliek vergrijst, terwijl jongere motorliefhebbers voor andere, goedkopere merken kiezen.

Maar volgens Kleinlooh heeft Harley zijn oud imago kunnen afschudden. 'We blijven loyaal tegenover onze klassieke rijders met de Touring-reeks en spreken met onze nieuwe modellen een niet-traditioneel publiek aan. Zo bereiken we veel jongeren en mensen die nooit eerder met een Harley reden.'

Bernaerts ziet het publiek in zijn winkel verjongen. 'Harley bereikt niet meer alleen veertigers en vijftigers. Dat blijkt ook uit de elektrische moto die dit jaar uitkomt.'

Ook Stijn Vancuyck van de automobielfederatie Febiac ziet een ommekeer. 'Met een instapprijs vanaf 6.000 euro klopt het dure imago van Harley niet meer', zegt hij. 'En met de LiveWire, de eerste volledig elektrische moto die dit jaar uitkomt, neemt het voorsprong op de concurrentie.'