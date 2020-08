Belgische Tesla-verkoop pruttelt

Hoewel de elektrische autoverkoop in België stevig stijgt, ziet de gehypete pionier Tesla zijn verkoop in ons land dalen.

De elektrische autobouwer Tesla mag dan wel scoren op de beursvloer, bij de Belgische consument slaat de motor even niet aan. Van januari tot en met juli werden in België 1.691 Tesla's ingeschreven. Dat is 15 procent minder dan in de eerste zeven maanden van 2019, blijkt uit de inschrijvingscijfers van automobielfederatie Febiac.

De daling van Tesla, sinds begin juli de waardevolste autobouwer ter wereld, is erg opmerkelijk. Hoewel de hele autoverkoop door het coronavirus forse klappen kreeg (-27 procent), lijkt de elektrische auto in België na een zeer trage opstart eindelijk volgelingen te vinden. Tot juli schreven Belgen 6.055 zuiver elektrische wagens in, 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee haalt de e-auto op batterijen een historisch hoog marktaandeel van 2,3 procent.

Renault

Tesla kan evenwel niet profiteren van die voorzichtige elektrische boom. Dat is mogelijk te wijten aan het elektrische offensief dat de concurrentie ontplooit. Terwijl het aanbod tot voor kort erg beperkt was, verwacht de milieu-ngo Transport & Environment tegen 2022 meer dan 100 zuiver elektrische modellen op de markt.

Een van de voortrekkers die uitstekend boert, is de Renault Zoe. De Franse constructeur gaf zijn kleine elektrische auto vorig jaar een update, waardoor die voor dezelfde prijs een pak verder geraakt. Dit jaar verkocht Renault in België al 624 Zoes, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de Audi E-tron, die in Brussel van de band rolt, doet het goed. Het model werd dit jaar 615 keer ingeschreven in België, een kwart meer dan vorig jaar.

De E-tron treedt rechtstreeks in concurrentie met Tesla's SUV X, die zijn Belgische verkoop ook ziet stijgen. Maar de eerste 'betaalbare' Tesla, het model 3 (vanaf 48.000 euro), hapt naar adem. Tesla noteerde dit jaar 1.194 inschrijvingen van het model 3, een vijfde minder dan een jaar eerder.

Toch blijft Tesla, dat niet reageerde op vragen, incontournable op de elektrische automarkt. Het model 3 is nog altijd veruit de populairste e-auto van België. Samengeteld zijn de drie verschillende Tesla-modellen goed voor 28 procent van de elektrische verkoop in België. Over het volledige jaar 2019 had Tesla nog 42 procent van de markt in handen.

Productie

Ook in andere Europese landen slabakt de business van Tesla-CEO Elon Musk. Terwijl de verkoop van elektrische batterijwagens in de eerste helft van het jaar 34 procent steeg, daalde de Tesla-verkoop in Europa 18 procent, meldde het vakblad Automotive News. Dat lijkt te bevestigen dat Tesla lijdt onder de verhevigde concurrentie op het continent.

Anderen voorspellen dat de Europese appelflauwte van Tesla tijdelijk is. Zo leverde de Amerikaanse constructeur in het moeilijke tweede kwartaal wereldwijd verrassend 'maar' vijf procent minder auto's dan een jaar eerder, waarmee het bedrijf een pak beter scoorde dan de concurrentie.

Volgens de Tesla-vriendelijke Amerikaanse autoblog Electrek trof de tijdelijke coronasluiting van de belangrijke fabriek in Fremont de Europese business disproportioneel. De Californische vestiging stond voor de shutdown op het punt een reeks auto's voor de Europese markt te bouwen. Door de plotse fabriekssluiting zat Tesla in Europa met een tekort aan voorraad. Nu de productie weer loopt, verwacht Electrek dat de Europese Tesla-verkoop vanaf september opnieuw fors zal toenemen. Maar net dan lanceert Volkswagen zijn langverwachte revolutionaire e-auto, de ID.3.