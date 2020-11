Belgische autokoper ruilt benzine voor hybride

De verkoop van hybride auto's gaat dit jaar door het dak. De groei van die alternatieve aandrijving gaat niet ten koste van de verfoeide diesel, maar van de benzinewagen.

2020 lijkt het jaar van de doorbraak voor de hybride auto, die een elektrische aandrijving met een verbrandingsmotor combineert. In de tien eerste maanden van dit jaar werden meer dan 35.000 hybrides ingeschreven, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de autofederatie Febiac. Dat is een derde meer dan in het volledige 2019.

Vooral de voorbije maanden komt de alternatieve aandrijving sterk opzetten. In oktober werden 4.861 hybride auto's met benzinemotor en 619 hybrides met dieselmotor verkocht. Dat was het hoogste aantal ooit in België. De hybride was daarmee goed voor 14,2 procent van de totale autoverkoop, een record.

De hybride gaat in tegen de algemene trend op de Belgische automarkt. Na het topjaar 2019, met 550.000 verkochte auto's, is de totale autoverkoop dit jaar wegens de coronacrisis en de tijdelijke garagesluitingen 23 procent gedaald. De lockdown leidde bovendien tot tijdelijke productiestops in autofabrieken, wat tot schommelingen in de leveringen leidde.

De Belg denkt dat hij met een zuiver elektrische auto niet overal naartoe kan en kiest voor de tussenoplossing: de hybride. Michel Martens Directeur studiedienst Febiac

Verschillende merken lanceerden dit jaar een plug-inhybrideversie van populaire modellen, zoals de Gentse Volvo XC40, de Audi Q5 en de BMW 3-reeks. 'Wij bieden van meer en meer modellen ook een hybrideversie aan', zegt Sofie Luyckx, woordvoerster van Audi. 'Die hebben heel veel succes, ook omdat ze fiscaal voordelig zijn.' De autohandelfederatie Traxio wijst erop dat 90 procent van de plug-inhybrides door firma's worden ingeschreven. 'Bedrijven springen op die markt', zegt Jeroen Lissens van BMW. 'Ze zijn sneller om nieuwe technologieën te omarmen en kunnen sneller laadpalen installeren.'

10 procent marktaandeel In 2020 is het marktaandeel van de hybride, dat de voorbije jaren rond 5 procent schommelde, verdubbeld tot 10 procent.

Elektrisch

Tussen 2017 en 2019 kende de hybride moeilijke tijden in België. Door strengere fiscale regels voor nephybrides, die in de praktijk zelden aan de stekker worden opgeladen, stagneerde de verkoop drie jaar. In 2020 is het marktaandeel van de hybride, dat de voorbije jaren rond 5 procent schommelde, verdubbeld tot 10 procent.

Opmerkelijk is dat die groei ten koste gaat van de benzinemotor. Terwijl benzinewagens vorig jaar goed waren voor 60 procent van de verkoop in België, is het marktaandeel in oktober gedaald tot 44 procent. Dieselwagens, die de voorbije jaren veel pluimen verloren door het sjoemelschandaal bij Volkswagen en hun hoge NOx-uitstoot, houden goed stand. Het marktaandeel steeg in oktober tot 37 procent, de hoogste score in bijna drie jaar.

Ook de populariteit van de zuiver elektrische auto stijgt. In september boekte de e-auto een record met 1.877 nieuwe inschrijvingen. Maar met een marktaandeel van 3 procent blijft de zuiver elektrische auto redelijk onzichtbaar.

Febiac vindt hybride auto's de perfecte overgangstechnologie in afwachting van de doorbraak van de e-auto. 'Elektrische auto's zijn vandaag een stuk duurder, de autonomie en het aanbod zijn beperkt en er zijn te weinig snellaadpalen', zegt Michel Martens, directeur van de studiedienst. 'De Belg denkt dat hij met een zuiver elektrische auto niet overal naartoe kan en kiest voor de ideale tussenoplossing voor ons land: de hybride.' Pas binnen 2 à 3 jaar verwacht Febiac democratisch geprijsde elektrische auto's met voldoende autonomie op de markt.