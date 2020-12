Belgische autopaus Roland D'Ieteren overleden...

De Brusselse auto-ondernemer en baron Roland D'Ieteren is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij bouwde een van de oudste bedrijven van België uit tot dé autogroep van het land.

De Belgische autowereld verliest een van haar grote monumenten. Roland D'Ieteren, jarenlang topman van het gelijknamige familiebedrijf uit Elsene, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat vernam De Tijd.

D’Ieteren was 30 jaar gedelegeerd bestuurder en 42 jaar voorzitter van een van de oudste bedrijven van België. In 1805 richtte Joseph-Jean D’Ieteren in Brussel een werkplaats voor wagenbouw en timmeractiviteiten op. Roland D’Ieteren stapte als telg van de ­zesde generatie in het bedrijf.

Zijn vader Pierre had in 1948 de Belgische import van het Duitse merk Volkswagen in handen gekregen. Roland D’Ieteren bouwde die activiteiten uit tot een gigantisch auto-imperium. De tak D’Ieteren Auto verdeelt tot vandaag alle merken van het VW-concern, zoals VW, Audi, Seat, Skoda, ­Porsche, Bentley, Lamborghini en Bugatti. Daarmee staat het in voor een vijfde van de Belgische autoverkoop.

Maar Roland D’Ieteren voegde daar ook andere succes­volle autogerelateerde activiteiten aan toe. Zo stapte hij in 1989 in de verhuur van auto’s door de overname van Avis Europe. Tien jaar later volgde het beglazingsbedrijf Belron (1999). Het moederbedrijf van Carglass groeide de voorbije jaren uit tot het absolute goudhaantje van D’Ieteren.

Netwerk

De erg mediaschuwe Roland D’Ieteren, die bijna nooit interviews gaf, beschikte over een bijzonder uitgebreid netwerk in ­autoland. Als kind deelde hij de kostschoolbanken met Ferdinand Piëch, de voormalige voorzitter van Volkswagen. De families ­D’Ieteren en Piëch gingen ook ­samen op vakantie, Roland leerde Duits bij de familie.

D’Ieteren was tot het begin van de jaren 70 ook eigenaar van de

VW-fabriek in Vorst. Toen die in 2006 dreigde dicht te gaan, was het D’Ieteren die toenmalig premier Guy Verhofstadt in contact bracht met Ferdinand Piëch. De fabriek in Vorst werd gered door de komst van de later erg succesvolle Audi A1. Ze bouwt nu het eerste volledig elektrische model van Audi, de SUV E-tron.

Roland D’Ieteren, baron sinds 2009, was een autofan in hart en nieren. Met werknemers kon de patriarch honderduit over de nieuwste modellen praten. D’Ieteren was een vaste gast op internationale autosalons zoals dat van Genève, waar hij duidelijk genietend en bijna incognito tussen de modellen rondwandelde. Ook op oldtimerevents tekende de collectioneur present. De voorbije jaren hield de patriarch zich bezig met Touring Superleggera, de Italiaanse sportwagenbouwer die D’Ieteren in 2006 als persoonlijk speeltje kocht.

Mediaschuw

Zijn professionele carrière liep pas drie jaar geleden ten einde. Toen gaf Roland D'Ieteren de voorzittershamer door aan zijn zoon Nicolas omdat hij de maximumleeftijd van 75 jaar had bereikt. Dat de intussen opzij geschoven CEO Axel Miller op zijn laatste algemene vergadering doodleuk verkondigde dat D'Ieteren 'geen autogroep' was, vormde een zuur afscheidsgeschenk voor de autofreak.