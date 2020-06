Belgische autosector verwacht derde minder verkoop

De automobielfederatie Febiac verwacht dat dit jaar in België bijna 200.000 nieuwe auto's minder ingeschreven zullen worden dan vorig jaar.

Het pessimisme neemt toe in de Belgische autowereld. Febiac, de federatie van de Belgische auto-industrie, schat dat het aantal inschrijvingen in 2020 ongeveer 35 procent zal dalen. Dat zou neerkomen op 357.000 ingeschreven auto’s of bijna 200.000 minder dan in 2019, het op een na beste verkoopjaar ooit in België.

De prognose van Febiac is opvallend pessimistisch. Een maand geleden ging de sector nog uit van een daling van 20 procent. Reden voor de negatievere outlook is de zwakke verkoop in de showrooms de voorbije weken. De Belgische dealers openden na de lockdown op 4 mei voor hun bedrijfsklanten en een week later voor particulieren.

De trafiek bij de autodealers is triestig. Michel Martens Directeur studiedienst Febiac

‘We zijn nu een paar weken verder en de trafiek bij de dealers is triestig’, zegt Michel Martens, hoofd van de studiedienst van Febiac. ‘De showrooms zien 30 à 35 procent van hun normale trafiek. We voelen bij de consumenten dat de verkoop niet herstelt zoals we verwachtten. Als we voor de zomer geen push krijgen in de verkoop, steven we af op een forse daling.’

Volgens de cijfers van Febiac werden in mei 34.752 nieuwe auto’s ingeschreven in België, 32 procent minder dan een jaar eerder. In dat cijfer zitten weliswaar ook heel wat auto's die tijdens of na het Autosalon begin dit jaar werden besteld.

In de eerste vijf maanden van dit jaar bedroeg de totale daling 35,7 procent. Opmerkelijk is dat de premiummerken voorlopig beter standhouden in België, net als in de rest van de Europa. Terwijl het aantal inschrijvingen bij de Duitse merken BMW (-21%), Audi en Mercedes (-32%) van januari tot mei hoger ligt dan het Belgische gemiddelde, krijgen vooral volumemerken zoals Renault (-52%), Opel (-48%) en Ford (-44%) klappen.

‘Het is gevaarlijk nu al conclusies te trekken’, zegt Karl Schuybroek, woordvoerder van Renault. 'Alles hangt af van het moment waarop de auto's geleverd worden. De logistiek vormde in mei een grote uitdaging. Een deel van de auto’s moest uit de fabrieken of per boot naar België komen en dan nog verder verdeeld worden. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk auto’s af te leveren, maar dat is niet altijd gelukt.’