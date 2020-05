Belgische autoverkoop trekt traag aan

De Belgische autosector hoopt de verkoopdaling dit jaar tot 20 procent te beperken. Maar de eerste weken na de heropening van de showrooms verlopen wisselvallig.

'Vandaag hebben we nog maar één klant gehad. Maar die heeft meteen een auto gekocht.' Een Citroën-verkoper vatte donderdagmiddag de stemming in veel Belgische showrooms samen.

Belgische dealers mogen sinds 4 mei opnieuw auto's verkopen aan bedrijfsklanten. Een week later heropenden de showrooms voor het grote publiek. Ondanks de fikse kortingen die veel merken geven, leidt dat niet tot een stormloop.

Uit cijfers van de dealerfederatie Traxio blijkt dat het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's in België tussen 1 en 26 mei opnieuw 37 procent is gedaald. 'We hadden midden mei een piek van de inschrijvingen verwacht omdat veel auto's die besteld werden op het Autosalon of uit de stock dan ingeschreven konden worden', zegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant. 'Maar het loopt minder goed dan we verwachten. De heropstart is heel voorzichtig.'

Run shopping

De Nederlander Eric Berkhof, die met de groep Van Mossel in korte tijd 30 autogarages in België kocht, is positief over de verkoop. 'De eerste dagen na de heropening waren zwak omdat iedereen moest heropstarten', zegt hij. 'Maar sinds anderhalve week klimt de verkoop. Deze week gaan we 75 à 80 procent van de verkoop van vorig jaar draaien.'

Ook de Limburgse autokoning Peter Guelinckx (VW Delorge en BMW van Osch) is behoorlijk tevreden. 'De verkoop ligt al op hetzelfde niveau van vorig jaar', zegt hij. 'De klanten die binnenkomen zijn zeer kwalitatief. Wie binnenkomt, koopt een auto. Het is run shopping, geen fun shopping.'

Als je niet zeker bent van je job, ga je geen autolening aan. Henri de Hemptinne Autodealer

Andere dealers tonen zich veel pessimistischer. 'De verkoop loopt niet denderend en dat is een algemene tendens', zegt de Antwerpse autoverkoper Erwin Beerens (Nissan, Toyota, Opel). 'De economische weerbots moet nog komen. Daar hou ik mijn hart voor vast.'

Henri de Hemptinne van de Gentse Toyota- en Ford-verdeler CIAC noemt de verkoop 'zeer rustig'. 'Particulieren zijn bijna onzichtbaar', zegt hij. 'Er heerst zeer veel onzekerheid. Dat is typisch voor onze branche. Als je niet zeker bent van je job, ga je geen autolening aan. Dus stellen mensen hun aankoop uit. De malaise zit veel dieper dan gedacht.'

Daling

De Belgische autosector kende vorig jaar met 550.000 inschrijvingen zijn tweede beste jaar ooit. De automobielfederatie Febiac rekent dit jaar op een minderverkoop van 20 procent. VW-invoerder D'Ieteren verwacht 435.000 inschrijvingen in België, wat neerkomt op een daling van 21 procent. 'We geloven dat de crisis een langdurige impact heeft', waarschuwt woordvoerder Jean-Marc Ponteville. 'Ook 2021 zal redelijk zwak zijn.'

In de eerste twee cruciale maanden van het jaar profiteerde de sector van een goed Autosalon. Maar na corona vielen de bestellingen stil. Volgens de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac halveerde de Belgische verkoop in maart, traditioneel de beste maand van het jaar. In april zakte de markt 90 procent in. Dat leverde in de eerste vier maanden van 2020 een daling van 37 procent op.