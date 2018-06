Belgische busbouwers krijgen reuzebestelling van De Lijn

De Belgische busbouwers VDL en Van Hool mogen 182 nieuwe bussen bouwen voor De Lijn. Het contract is 64 miljoen euro waard.

VDL uit Roeselare en Van Hool uit Koningshooikt hebben een groot order van De Lijn in de wacht gesleept. Het gaat om de bouw van 182 bussen: 120 hybride, zeven volledig elektrische en 55 dieselbussen. Voor De Lijn is het de grootste bestelling ooit.

Enkele weken geleden werd al bekendgemaakt dat de twee Belgische busbouwers bussen mochten bouwen voor De Lijn, maar het contract blijkt nu nog groter dan eerst gemeld. De eerste nieuwe voertuigen zullen in het najaar van 2019 in gebruik genomen worden.

Hybride vloot

Daarnaast zette de raad van bestuur van De Lijn ook het licht op groen voor een nieuwe aanbesteding over meerdere jaren voor maximaal 720 hybride bussen.

Het aantal hybride bussen bij De Lijn stijgt daardoor met 40 procent tot 417 stuks en wordt daarmee 'de grootste hybride vloot van de Benelux'. 'Eenmaal alle hybride bussen in gebruik zijn genomen, sparen we jaarlijks 2,3 miljoen liter diesel uit' , zegt directeur generaal Roger Kesteloot van De Lijn. 'Er komt ook 6.000 ton minder CO2 in de lucht.'

Van Hool bouwt 36 hybride citybussen, VDL 84 gewone hybride autobussen. Een contract voor 25 gelede bussen werd niet toegewezen omdat de voorstellen niet beantwoorden aan het lastenboek.

De 120 hybride bussen kunnen over een beperkte afstand volledig elektrisch rijden. De steden Gent en Leuven krijgen de zeven elektrische bussen. VDL zal die leveren met bijhorende laadinfrastructuur. Antwerpen krijgt pas in een latere fase zes elektrische bussen. In Brugge rijden sinds 2015 al drie elektrische bussen

Belangrijk contract

VDL uit Roeselare spreekt over een belangrijk contract. De 146 bussen die het bedrijf in totaal mag bouwen, zijn goed nieuws voor de werkgelegenheid. Het bedrijf is in het bijzonder opgetogen dat het de eerste elektrische bussen met snellaadsysteem voor De Lijn mag bouwen. Alle bussen zullen overigens in Roeselare worden gebouwd.

Van Hool zegt de hybride bussen in België te zullen bouwen. De busbouwer heeft ook een fabriek in Macedonië en plant een fabriek in de VS.