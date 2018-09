Belgische dieselverkoop krabbelt weer overeind

Na een spectaculaire instorting neemt de verkoop van dieselauto’s in België al vier maanden op een rij opnieuw toe. Maar de lichte heropleving neemt de zorgen over de toekomst van de fel bekritiseerde diesel niet weg.

De diesel leek enkele maanden geleden ten dode opgeschreven. Nadat Dieselgate in 2015 aan het licht gekomen was bij de Duitse autobouwer Volkswagen, kreeg de uitvinding van Rudolf Diesel bakken kritiek. De hogere dieselprijzen aan de pomp, de invoering van lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel en het dreigende dieselverbod in tal van Duitse steden deden heel wat mensen twijfelen over de aankoop van een nieuwe dieselauto.

Terwijl in augustus 2017 nog evenveel diesel- als benzineauto’s werden ingeschreven, kreeg de Belgische dieselverkoop in de maanden nadien zware klappen. Het marktaandeel tuimelde van 48 procent in augustus 2017 naar 34 procent in april van dit jaar. In diezelfde maand sprong het marktaandeel van de benzinewagen boven 60 procent.

Maar sinds april zit de Belgische dieselverkoop opnieuw in de lift, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. Maand na maand stijgt het marktaandeel licht. In augustus reed 36,7 procent van de nieuw ingeschreven auto’s op diesel. De benzinemotor zag zijn marktaandeel sinds april keer op keer dalen.

Te veel diesels op het erf

Ook het premiummerk BMW ziet zijn dieselverkoop sinds twee maanden opnieuw aantrekken. ‘Na de heisa over de diesel hebben de Belgen hun rekening gemaakt en vastgesteld dat de diesel nog zo slecht niet is’, zegt woordvoerder Christophe Weerts. ‘Als je veel kilometers rijdt en de prijs per kilometer belangrijk is, bestaat er niets beter dan de huidige diesels.’

De Duitse premiummerken houden de dieselverkoop nauwlettend in het oog. In België zijn dieselauto’s erg populair bij merken als Mercedes, BMW en Audi. Net als het Zweedse premiummerk Volvo halen zij meer dan de helft van hun verkoop uit diesels (zie grafiek). Bijna 90 procent daarvan is bestemd voor de bedrijfsmarkt, al blijkt uit de cijfers van Febiac dat de diesel zowel bij bedrijven als bij consumenten averij opliep.

Ook de Belgische autofederaties stellen tevreden vast dat de diesel weer overeind kruipt. Volgens Febiac keren ook Belgen die hun diesel eerder inruilden voor een benzine, terug op hun stappen. ‘Mensen staan in de showroom en zeggen dat hun bezinewagen veel verbruikt’, zegt woordvoerder Joost Kaesemans. ‘De negativiteit over de diesel maakt weer plaats voor rationaliteit’, zegt Frank Van Gool van de leasefederatie Renta.

Voor de Belgische autosector is de voorzichtige heropleving van de diesel dan ook een grote opluchting. Aangezien de productievolumes lang op voorhand worden vastgelegd, vreesden heel wat constructeurs hun diesels niet meer kwijt te raken. Ook de invoerders moesten al meer dan een jaar op voorhand hun bestellingen doorgeven. ‘Als je vreest dat die diesels op je erf blijven staan, dan vermoed ik dat garagehouders wel kortingen geven op diesels’, zegt Kaesemans. Ook de leasesector gaat daarvan uit. ‘De leveringstermijn van benzinewagens wordt alsmaar langer’, zegt Van Gool. ‘Wie snel een nieuwe auto nodig heeft, kiest dan makkelijker voor een diesel uit de stock.’

Toch is de lichte heropleving van de diesel geen reden tot groot feest. De diesel houdt na de eerste maanden van 2018 een marktaandeel van 36,2 procent over. In 2012 lag dat cijfer nog op 69 procent, bijna dubbel zoveel. In de eerste acht maanden werden bijna 250.000 benzinewagens ingeschreven. Dat zijn er bijna 100.000 meer dan auto’s die op diesel rijden.

Opvallend is dat alternatieve aandrijvingen niet kunnen profiteren van de ontdieseling. Diesel en benzine bezetten dit jaar voortdurend iets minder dan 95 procent van de Belgische markt. Elektrische en hybride auto’s, of wagens die op aardgas of lpg rijden, zijn goed voor amper 5 procent van de verkoop.

Europese miljardenboetes

Wij stellen geen eenmalige daling, maar een structureel probleem voor de diesel vast. Ferdinand Dudenhöffer Duitse professor en auto-expert

Maar de ontdieseling is geen zuiver Belgisch fenomeen. In de Europese Unie (inclusief Noorwegen en Zwitserland) daalde het marktaandeel van de diesel in de eerste zes maanden van dit jaar tot 36,8 procent. Dat is bijna 10 procentpunten minder dan na het eerste halfjaar van 2017, blijkt uit berekeningen van de Duitse autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer.

Ondanks de heropleving in België voorspelt Dudenhöffer dat de val van de diesel nog lang niet is gestopt. Volgens de Duitse professor schroeven autobouwer hun productievolumes terug en schrappen ze de dieselvariant bij kleine modellen. ‘Wij stellen geen eenmalige daling maar een structureel probleem vast’, zegt Dudenhöffer. ‘Er zijn amper redenen waarom het marktaandeel van de diesel opnieuw zou herleven.’

Dat heeft ook grote gevolgen voor het milieu. Tegen 2021 moet elke autofabrikant de gemiddelde CO2-uitstoot van zijn autovloot terugbrengen tot 95 gram per kilometer. Maar door de enorme populariteit van de SUV’s, die meer CO2 uitstoten, en de dalende verkoop van de dieselauto, die op het vlak van CO2-uitstoot beter scoort dan de benzinewagen, worden die doelen moeilijk te realiseren. Bovendien leidt de nieuwe Europese uitstoottest WLTP, die sinds 1 september in voege is, tot hogere CO2-uitstootwaarden bij heel wat modellen. Als de autobouwers de doelen niet halen, riskeren ze miljardenboetes van de Europese Commissie.