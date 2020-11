Belgische fabriek gaat aluminium leveren voor Tesla

De aluminiumfabriek in Duffel staat onder impuls van de nieuwe eigenaar Alvance voor een groot investeringsprogramma van 100, misschien zelfs 300 miljoen euro. ‘Tesla bouwt een autofabriek in Duitsland, en het wil ons aluminium.’

Grote blokken aluminium liggen aan de fabriek in Duffel te wachten om gewalst te worden tot platen en rollen. ‘Dat aluminium komt voor de helft terecht in auto’s. Denk aan de motorkap, kofferdeksels en deuren’, zegt Geert Vannuffelen, die als fabrieksdirecteur bijna 1.000 mensen aanstuurt.

Het aluminium van Duffel wordt ook verwerkt in verwarmingsbuizen, brandstoftanks van vrachtwagens, reiskoffers en gebouwen. Het indoorpretpark Ferrari World Abu Dhabi is een voorbeeld. ‘Dat heeft een rood dak van zo’n 80 voetbalvelden met ons aluminium. En het Ferrari- logo, dat op zich al een voetbalveld groot is.’

Aluminium is vooral in opmars in de auto-industrie. Het is lichter dan staal en biedt meer designmogelijkheden. Een gemiddelde auto in Europa bevat 180 kilo aluminium. Volgens studies zal dat stijgen tot 200 kilo in 2025. In de automodellen in de hogere prijsklasse - waar Alvance op mikt - loopt dat nu al op tot 500 kilo, en zelfs 800 kilo voor de Audi e-tron.

De Duffelse fabriek zou onder andere aluminium leveren voor onderdelen van Audi-, Porsche-, BMW-, Daimler- en Volvo- auto’s. Binnenkort mag de site ook Tesla als klant opschrijven. ‘We zijn net gekwalificeerd door Tesla. Het bouwt een fabriek in Duitsland en wil ons aluminium’, zegt Vannuffelen.

Dat contract past in de groeiplannen van de nieuwe eigenaar, Alvance, die de site onlangs overnam van het Amerikaanse aluminiumbedrijf Novelis en daar 310 miljoen euro voor betaalde.

Alvance is de aluminiumtak van GFG Alliance, waar de Indiase zakenman Sanjeev Gupta achter schuilt. Gupta heeft de voorbije jaren een imperium bij elkaar gekocht in de staalindustrie, waaronder mijnen in Australië en twee Arcelor-fabrieken in het Luikse. De aluminiumdivisie telt vijf sites in Europa: twee aluminiumsmelters, een fabriek voor autowielen, een voor motorblokken en nu ook Duffel.

‘Duffel sluit perfect aan bij de smelterij in het Franse Duinkerke. Daar produceren we grote aluminiumblokken die we hier op de warmwals vervormen tot rollen’, zegt Alvance-topman Arnaud De Weert. Hij was in een ver verleden topman van de luierproducent Ontex, maar heeft zijn carrière vooral uitgebouwd in de grondstoffensector.

De ambities van Alvance zijn groot. ‘We zitten nu met de groep aan een output van 330.000 ton. Het doel is 1 miljoen ton. Er komen dus nog een paar overnames’, luidt het. ‘Veel bedrijven herbekijken hun industrieel portfolio. Er komt veel te koop.’

Stiefmoederlijk behandeld

Ook zonder overnames wil De Weert groei neerzetten. Ook in Duffel, waar de jaarlijkse investeringen meteen worden opgeschroefd van 12 tot 20 miljoen euro. ‘Duffel was door de vorige eigenaar wat stiefmoederlijk behandeld. Dat pakken we aan, om het machinepark up-to-date te houden. We willen een vestiging op topniveau.’

Daarbovenop wordt een expansieplan uitgedokterd. ‘We kunnen veel meer uit deze fabriek halen. We kunnen hier 400.000 ton aan, nu is dat 200.000 ton. We zijn plannen aan het maken. Hoe kunnen we groeien in automobiel? Moeten we ook andere segmenten aanboren? De vraag naar drankblikjes stijgt bijvoorbeeld. Gaan we die kant op? Tegen eind dit of begin volgend jaar gaan we strategische keuzes maken. Afhankelijk van wat het wordt, investeren we tussen 100 en 300 miljoen euro, maar dat is voor alle duidelijkheid een meerjarenplan. Ik zie dat op drie jaar. Geert misschien wat op de langere termijn’, zegt De Weert.

Het is niet duidelijk of dat veel extra jobs zal opleveren. ‘Er zullen wel wat jobs bijkomen, maar we moeten de omslag naar automatisering maken om concurrentieel te blijven. Voor een aluminiumsmelter is de energiekost cruciaal, maar in deze fabriek zijn lonen een belangrijke factor. Anders verlies je opdrachten, niet zozeer aan China maar in de autosector vooral aan Duitse spelers. We zijn hier de voorbije jaren marktaandeel kwijtgespeeld. Daar gaan we nu een eind aan maken.’

Importtarieven

De aluminiumindustrie in Europa heeft de voorbije decennia rake klappen gekregen, vooral door concurrentie uit China. ‘Ze vallen steentje per steentje, fabriek per fabriek, en er komt niets voor in de plaats. Dat is het droevige voor veel regio’s. Europa moet zijn industrie beschermen tegen oneerlijke concurrentie van Chinese bedrijven die gesubsidieerd worden door de staat’, zegt De Weert.

De Europese aluminiumsector juicht de beslissing van Europa toe om importtarieven te heffen op aluminium van Chinese makelij.

Maar Duffel heeft ondanks de moeilijke jaren in de sector meer dan standgehouden. ‘We zijn altijd blijven groeien’, zegt Vannuffel. ‘Niet zozeer in volumes, maar wel in toegevoegde waarde. We zijn opgeschoven naar complexere producten. Het resultaat is dat de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) van de fabriek in acht jaar meer dan verdubbeld is.’

Dit jaar incasseerde de fabriek wel een tijdelijke dip toen de wereld door het coronavirus stilviel. ‘We zijn die periode, dankzij onder meer tijdelijke werkloosheid, redelijk goed doorgekomen. In de moeilijkste maanden hebben we break-even gedraaid. Nu werven we eindelijk opnieuw mensen aan.’

Alvance heeft de ambitie om tegen 2030 op groepsniveau CO₂-neutraal te werken. ‘Dat is sneller dan Europa voor ogen heeft. Dat is bewust. Als je de target te ver in de toekomst legt, doe je de eerste tien jaar toch niets’, zegt De Weert.

Maar of Alvance dat allemaal gedaan krijgt, of dat het bij woorden blijft, is nog een andere zaak. In Schotland draait de aluminiumsmelter op energie uit waterkrachtcentrales, en ook Duffel zal zijn steentje bijdragen. ‘We kopen hier al groene energie in, en onze energiejongens van Simec - ook een onderdeel van GFG Alliance - zijn al komen kijken hoeveel zonnepanelen ze op het dak en op het terrein kunnen plaatsen. Er wordt aan de weg getimmerd’, zegt De Weert.

Ook de bouw van een aanlegsteiger langs de Nete wordt onderzocht. Zo kunnen de aluminiumblokken vanuit Duinkerke over het water vervoerd worden, als alternatief voor wegvervoer. ‘Als we de capaciteit verdubbelen, zal dat nodig zijn. De weg stropt nu al dicht van hier tot de snelweg’, luidt het. En het hergebruik van productieafval bij de klant wordt opgedreven. ‘Nu is dat 8.000 ton. Dat gaat omhoog naar 35.000 ton. Dat maakt een verschil als je weet dat je voor gerecycleerd aluminium slechts 5 procent van de energie nodig hebt in vergelijking met primair aluminium.’

De milieufocus en CO₂-impact wordt volgens De Weert in de toekomst alleen maar belangrijker. ‘We zien dat volop bij onze autoklanten. Het is dé drijvende kracht in de sector.’

Alvance > Activiteiten: smelten en walsen van aluminium, productie van autowielen en motorblokken.

> Vijf productievestigingen in Europa.

> Werknemers: 2.700.

> Fabriek in Duffel: omzet van 540 miljoen euro en 950 werknemers.