Belgische verkoop dieselauto's op nieuw dieptepunt

De Belg laat de diesel in sneltempo voor wat hij is. Amper 33,7 procent van de 37.000 auto’s die in oktober zijn verkocht, rijdt nog op diesel.

Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. Het aandeel van de omstreden brandstof in de totale verkoop staat op zijn laagste punt in jaren.

In juni 2017 was de dieselmotor nog goed voor de helft van de inschrijvingen. De vraag is hoe diep de dieselverkoop kan vallen. ‘Lager dan een kwart zie ik het aandeel van de diesel niet zakken’, zegt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans.

Luxemerken

Bij de autobouwers zit de schrik er goed in. Doordat constructeurs de productie in hun fabrieken niet snel kunnen aanpassen, dreigen tal van merken met onverkochte dieselauto’s te blijven zitten. Dat geldt zeker voor autobouwers die veel diesels verkopen, zoals de Duitse luxemerken Mercedes, BMW en Audi.

Voorlopig profiteert enkel de benzinewagen van de tanende dieselpopulariteit. Zijn aandeel in de Belgische inschrijvingen stijgt weer naar 60 procent.

Volgens de inschrijvingscijfers kopen zowel particulieren als bedrijfsklanten minder diesels. De hogere dieselprijzen aan de pomp en het geplande toegangsverbod in steden doen veel mensen twijfelen over de aankoop van een dieselauto. Een Duitse rechter besliste deze week dat Keulen en Bonn vanwege de slechte luchtkwaliteit uiterlijk in april oudere dieselvoertuigen moeten weren uit delen van de stad. De Brusselse regering wil de dieselauto uiterlijk in 2030 uit het Hoofdstedelijk Gewest weren.

Uitstoottest

De voorbije maanden was de Belgische dieselverkoop nochtans even opgeveerd. ‘De negativiteit over de diesel maakt weer plaats voor rationaliteit’, klonk het opgelucht in de sector. Maar die tijdelijke opleving was vermoedelijk toe te schrijven aan de nieuwe Europese uitstoottest WLTP.

Voor de invoering van die test op 1 september moesten invoerders en dealers massaal auto’s inschrijven die niet meer aan de nieuwe test zouden voldoen. Aangezien die oude stock vooral uit moeilijk verkoopbare diesels bestond, gaf dat sinds april de inschrijvingscijfers een kunstmatige boost. Sinds 1 september loopt de dieselverkoop opnieuw terug.