Benzinewagens rukken op in België

Auto's die rijden op benzine zijn goed op weg om dieselauto's af te lossen als populairste wagens in België. Hybride en elektrische modellen zitten fors in de lift, maar blijven een kleine minderheid.

Het Belgische statistiekbureau Statbel maakte naar jaarlijkse gewoonte een balans van het Belgische wagenpark. De teller kwam 1 augustus uit op 5.889.210 personenwagens. Dat is een groei met 0,6 procent. De groei ligt daarmee de helft lager dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, 1,3 procent, en is ongeveer in lijn met de bevolkingsgroei.

Koning diesel staat onder druk, maar houdt vooralsnog stand. De meeste wagens in België, net iets meer dan 3 miljoen, rijden op diesel. Dat is wel 13 procent minder dan in 2015. Onder meer door dieselgate, het schandaal rond gesjoemel met uitstootwaarden, verliezen dieselwagens aan populariteit. Diesel is aan de pomp ook niet meer goedkoper dan benzine, zoals vroeger.

Benzinewagens laten het spiegelbeeld zien en zitten jaar na jaar in de lift. In België rijden 2,7 miljoen wagens op benzine. Dat zijn er ruim 618.000, of bijna 30 procent meer tegenover 2015. Daarmee komt stilaan het kantelpunt in zicht waarbij er meer benzine- dan dieselwagens zullen rijden in België.

Elektrisch

De wagens die deels of volledig op elektriciteit rijden, blijven een kleine groep, ondanks hun snelle groei. De hybride wagens (deels benzine, deels elektriciteit) zijn goed voor 1,9 procent van het wagenpark en hebben de kaap van 100.000 wagens (110.984) overschreden. De groei van die wagens blijft aanzienlijk, maar vertraagt (+27,6% tussen 2018 en 2019 tegenover +36,5% het jaar voordien).

Er rijden in België 15.338 volledig elektrische auto's rond. Dat is een vervijfvoudiging tegenover 2015, maar het blijft erg beperkt tegenover de 5,7 miljoen diesel- en benzinewagens. De elektrische modellen hebben wel de wagens op aardgas (14.924 stuks op de Belgische wegen) ingehaald.