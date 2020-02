Berenberg: 'Umicore grote winnaar elektrische doorbraak'

De melt-up van Tesla volgt op de sneller dan verwachte doorbraak van elektrische auto's. En daar profiteert volgens beurshuis Berenberg Umicore als hofleverancier van kathodematerialen van.

Wat hebben de sombere kwartaalrapporten van 's werelds oliereuzen, de duizelingwekkende melt-up van het aandeel Tesla , optimistische geluiden van Tesla-batterijpartner Panasonic, een opleving van de kobaltprijs en de snelle heropstanding van het aandeel Umicore na het beroerde 2019 gemeen? Een sneller dan verwachte doorbraak van de elektrische auto.

Dat schrijft beurshuis Berenberg deze ochtend in een opvallend rapport. Het beurshuis trekt het koersdoel voor Umicore in één trek op van 32 naar 53 euro en zet - logischerwijs - de materialengroep op de kooplijst.

'Alle deze nieuwsfeiten duiden op één onvermijdbare conclusie: de marktconsensus dat het wereldwijde marktaandeel voor elektrische auto's tegen 2025 zo'n 12 procent zal belopen, is te voorzichtig, een cijfer dichter tegen 20 is perfect denkbaar', schrijft chemieanalist Sebastien Bray.

Volgens de analist is het 'inflectiepunt' voor elektrische auto's dichtbij. 'Consumenten gaan en masse elektrisch gaan als die auto's kostenefficiënt zijn vergeleken met verbrandingsmotoren. Volgens ons is Tesla nog maar twee jaar verwijderd van dat punt. Het schaalvoordeel van Tesla in de batterijproductie zal snel ingehaald worden door de gecombineerde expertise van de rest van de sector.'

WAT IS EEN KATHODE? Umicore is de wereldmarktleider in kathodes die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden. Een kathode is niet te verwarren met een anode. Dat is een vrij eenvoudige elektrode van grafiet die in gebruik is als de batterij oplaadt, de kathode is de veel complexere elektrode van lithium en andere materialen - vaak nikkel, mangaan en kobalt (NMC) - die aan de slag moet als de herlaadbatterij zijn energie vrijgeeft. Kathodes met nikkel kunnen voor eenzelfde gewicht meer energie opslaan en zijn dus cruciaal om elektrische auto’s te bouwen die niet om de haverklap op zoek moeten naar een stopcontact.

En bij dat laatste komt Umicore op de proppen. 'Umicore is als marktleider in hoogwaardigde kathodematerialen de duidelijke winnaar van het inflectiepunt', stelt Berenberg. 'De overcapaciteit kan al in 2020-2021 verholpen zijn, de bedrijfswinst kan op vijf jaar verdubbelen'. Het aandeel Umicore klimt na de tijgersprong op dinsdag nog eens 2 procent en noteert nu op het hoogste peil sinds oktober 2018.

De materialengroep - die vrijdag jaarresultaten publiceert - investeert op enkele jaren tijd 660 miljoen euro in fors hogere productiecapaciteit voor kathodematerialen, een cruciaal onderdeel van de batterijen die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden (zie inzet).

De snelle groei van de vraag naar kathodematerialen veroorzaakte in 2018 initieel beleggerseuforie. Die euforie piekte rond de beleggersdag in het Zuid-Koreaanse Seoel in de zomer van 2018.

In 2019 volgde na een forse winstwaarschuwing de ontnuchtering. Beleggers vreesden overcapaciteit, nu veel spelers in nieuw aanbod investeren.

Die vrees is sinds vorig najaar weggeëbd. Dit mede dankzij een grote deal met de Koreaanse batterijreus LG Chem.

Via de deal is Umicore niet alleen verzekerd van een vaste afnemer voor een belangrijk deel van de extra capaciteit, maar het akkoord nam ook in belangrijke mate de vrees weg dat precies spelers als LG Chem zelf 'inhuis' kathodematerialen zouden produceren. Een opleving van de kobaltprijs - een cruciaal ingrediënt van herlaadbatterijen - is ook goed nieuws voor Umicore.

De keerzijde van de 'melt-up' van Tesla en de heropstanding van Umicore zijn niet alleen de Europese autobouwers die tegen recessieniveaus noteren. Berenberg merkt op dat de petrochemietakken van oliereuzen als Royal Dutch Shell en Exxon Mobil met verlies draaien. Dit door de ultralage 'cracker spreads', de vergoeding die raffinadeurs krijgen om ruwe olie te 'kraken' tot de bouwstenen van chemie.