'Bevoorrading chips blijft volatiel'

Bij Audi Brussel en Volvo Cars Gent genieten de werknemers nog van hun jaarlijkse vakantie. Maar nu al wordt er met een zekere angst naar de heropstart van de productie gekeken. Bij Volvo Cars kan men voorlopig nog geen uitsluitsel geven over de problemen met de chipleveringen. Bij Audi Brussel rekent men op een normale opstart van de productielijn binnen drie weken. ‘Maar de bevoorrading van chips blijft erg volatiel’, zegt woordvoerder Peter D’Hoore. ‘De evolutie volgen we dagelijks op. Het valt niet uit te sluiten dat we in het derde kwartaal de productie af en toe moeten aanpassen.’