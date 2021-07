Bijna 70 extra snellaadplekken langs Vlaamse snelwegen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft de openbare aanbesteding voor ultrasnellaadpunten (van 150 kilowatt of meer) op 68 cruciale snelweglocaties gepubliceerd. Supersnelladers zijn duur - tot meer dan 200.000 euro per stuk - en dat komt vooral door de vele aanpassingen in de stroomnetten die nodig zijn.

Daarom heeft Peeters 10 miljoen euro uit de coronarelancemiddelen van de Vlaamse regering gereserveerd voor de subsidiëring ervan. Laadpaalbedrijven kunnen tot 60 procent voor de investeringen in de aanpassing van de stroomnetten gecompenseerd krijgen. Voor de laadpalen zelf is er een tegemoetkoming van maximaal 20 procent. De toewijzing van de concessies zou nog voor het jaareinde moeten gebeuren. Het snellaadplan past in de doelstelling van Peeters om tegen 2025 30.000 extra laadpunten in Vlaanderen te hebben. 'Maar ik ben bereid dat aantal op te trekken als dat na evaluatie nodig blijkt’, zegt ze.