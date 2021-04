Bijna kwart van alle nieuwe bedrijfswagens heeft een stekker

Plug-in hybrides en elektrische auto’s worden in hoog tempo gemeengoed op de Belgische wegen. Ondertussen heeft bijna een kwart (22,9 procent) van de nieuwe bedrijfswagens die een stekker.

De combinatie van een gunstig fiscaal regime, een groeiend modellenaanbod en aankomende strengere uitstooteisen van overheden zorgen ervoor dat de Belgische bedrijfswagen in hoog tempo vergroent. Uit cijfers van autosectorfederatie Febiac blijkt dat het marktaandeel van stekkerauto's (plug-in hybrides en volledig elektrische auto's) onder de nieuw ingeschreven bedrijfswagens in een jaar verdubbeld is van 11 naar 23 procent.

Hybrides

Het oprukken van de stekkerauto's onder de bedrijfswagens is belangrijk omdat bedrijfswagens inmiddels goed zijn voor meer dan de helft (53 procent) van de autoverkoop in ons land. Het gaat voor tweederde om plug-in hybrides: auto's die zowel over een batterij met elektromotor beschikken als over een klassieke verbrandingsmotor. Het resterende derde komt voor rekening van de auto's met enkel elektromotor.

Het groene karakter en de bijkomende fiscale voordelen van plug-in hybrides ligt onder vuur omdat de milieuvriendelijkheid van de auto afhankelijk is van de discipline waarmee de berijder de batterij oplaadt. Als er weinig tot niet elektrisch gereden wordt, is een plug-in hybride door zijn hogere gewicht immers nog minder zuinig en schoon dan een klassieke benzine- of dieselvariant.

Autoproducenten proberen die discipline er wel in te krijgen. Zo schakelen hybride BMW's automatisch over op de elektromotor zodra ze de centra van zeven Belgische steden binnenrijden. 'En bedrijven kunnen het elektrisch rijden en opladen ook stimuleren door een benzine- of dieselrantsoen', zegt Michel Martens, hoofd van de studiedienst van Febiac.

Hybrides worden vooral gezien als een overgangstechnologie op weg naar volledig elektrische auto's. 'Je ziet ook dat mensen die eenmaal hybride of elektrisch hebben gereden, niet meer terugkeren naar een stekkerloze auto', zegt de woordvoerder van BMW Belux, Jeroen Lissens.

Particulieren aarzelen nog

De populariteit in de lease-markt staat in schril contrast met de particulieren. Daar lag het marktaandeel van stekkerauto's in het eerste kwartaal op 3,5 procent. Welliswaar twee keer zo hoog als vorig jaar, maar nog altijd onder 5 procent, een grens die beschouwd wordt als het punt dat een technologie gemeengoed wordt.

Plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s hebben nog altijd een aanzienlijk hogere aanschafprijs dan hetzelfde model met benzine- of dieselmotor. Dat schrikt veel particulieren af. In de professionele markt wordt vooral rekening gehouden met de totale kosten over de gebruiksduur waaronder de restwaarde en eventueel lagere kilometerkosten. Dat blijkt ook uit de lijst van populairste plug-in hybrides op de bedrijfswagenmarkt (zie tabel).

SUV's

Bij BMW is een derde van de totale verkoop een plug-in hybride of volledig elektrische auto. Bij populaire modellen als de SUV X5 zijn het vooral hybrides die de dealers verlaten. Bij Mercedes-Benz klinkt hetzelfde geluid: de terreinwagens GLC en GLE wordt vooral als dieselhybride verkocht. Audi loopt stekkergewijs nog iets achter op de twee Duitse aartsrivalen, met een aandeel van 21 procent voor stekkerauto’s in de hele verkoop. Importeur D’Ieteren mikt eind dit jaar op 30 procent te zitten.