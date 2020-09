Bonden Van Hool vragen extra overheidssteun

In de fabriek in Koningshooikt bij Lier worden bussen en touringcars gebouwd.

De bonden bij de busbouwer Van Hool - die zwaar door corona wordt getroffen - vragen een verlenging van de tijdelijke coronawerkloosheid. Tegelijk vragen ze aan de overheden bus- en trambestellingen zoveel mogelijk aan lokale producenten toe te wijzen.

Topman Filip Van Hool trok in juli luid aan de alarmbel. De coronacrisis had een gat geslagen in zijn omzet en zijn winst en de busproductie lag op apegapen. Normaal produceert Van Hool in zijn fabrieken in Macedonië en Koningshooikt circa 1.000 bussen per jaar. Nu zullen dat er amper 500 à 600 zijn.

Filip Van Hool rekent dit jaar op 40 à 60 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten en hij liet duidelijk verstaan dat hij pas over drie jaar een 'back to normal' verwacht. Gelukkig bouwde Van Hool de afgelopen jaar een reservespaarpot op van 140 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijf het nog even kan uitzweten. Maar toch. Eens je stukjes van je eigen vermogen gaat 'opeten', zoals de topman het zelf verwoordde, kan het snel gaan.

De tijdelijke werkloosheid die de overheid tot eind dit jaar toelaat, is voor het bedrijf een zegen. Dat heeft Filip Van Hool altijd benadrukt. Om te vermijden dat Van Hool nog dieper in de put raakt, vraagt de socialistische vakbond ABVV nu om die 'coronawerkloosheid' 'zo lang als nodig' te verlengen.

Overheidsbestellingen

De vakbond vraagt de verschillende overheden in ons land ook grote overheidsbestellingen van bussen of trams aan lokale producenten toe te wijzen. 'En niet zoals in het verleden vaak het geval was, aan buitenlandse producenten.'

'Vandaag worden nog drie bussen per week gebouwd. De volgende maanden gaat dat vermoedelijk naar een per week', zegt de bond. In het precoronatijdperk waren dat er twee per dag. In de busafdeling zijn 1.000 van de 1.800 mensen al sinds maart onafgebroken tijdelijk werkloos. Gelukkig draait de divisie die tankcontainers en opleggers bouwt beter. Die afdeling is goed voor 20 procent van de omzet.

De bonden gaan er net als de directie van uit dat de problemen volgend jaar nog helemaal niet achter de rug zullen zijn. Zelfs met een vaccin zal het nog even duren voor het toerisme weer aantrekt en de vraag naar bussen en touringcars herneemt. David Scheveneels, ABVV-hoofdafgevaardigde bij Van Hool vertelt aan het persagentschap Belga dat het gevaar van een collectief ontslag door zijn hoofd speelt. Ook Christophe van Audenhove van de liberale vakbond ACLVB houdt zijn hart vast. 'De bestellingen zijn niet goed. Nu kunnen we de periode nog overbruggen met tijdelijke werkloosheid. Maar wat erna?'

Alle opties op tafel

Bij Van Hool is te horen dat het scenario van een collectief ontslag momenteel niet op tafel ligt. Maar alle opties liggen open. In juli zei Filip Van Hool dat ontslagen de volgende jaren - of zelfs dit jaar - niet uitgesloten zijn. In Macedonië werden al vrij vroeg 300 tijdelijke contracten niet verlengd. In België werden een 70-tal tijdelijke jobs geschrapt. De bouw van een derde fabriek in de VS - een investering van 40 miljoen - staat on hold.

De directie van Van Hool zegt dat ze de bonden niets heeft ingefluisterd. 'Maar we werden wel op de hoogte gebracht van hun mededeling. Hun reactie is te begrijpen.'