Bosch haalt in Tienen opnieuw hakbijl boven

Bij Bosch in Tienen is er geen plaats meer voor de productie van de klassieke wisarm van ruitenwissers.

Bij de ruitenwisserproducent Bosch in Tienen gaan opnieuw honderden jobs voor de bijl. De bonden gaan ervan uit dat de productie naar Servië verhuist. De productiekosten liggen daar een kwart lager.

Bosch Tienen is een supergeautomatiseerde fabriek. De afgelopen jaren werd miljoenen geïnvesteerd in nieuwe productielijnen en verdere automatisering. Wie ooit de hal bezocht waar de wisbladen van ruitenwissers worden geproduceerd - de armen met rubber die de autoruiten vegen - ziet bijna enkel robots die in een verschroeiend tempo een honderdtal componenten in elkaar steken. Alles wordt minutieus gesorteerd, gefotografeerd en gelabeld. Hightech. Bijna de enige handarbeid is de controle van de robots.

Maar in Tienen worden ook wisarmen gemaakt, het metalen 'standaardproduct' dat de wisbladen doet voortbewegen. Daar komt wel nog manuele arbeid aan te pas. 'Die activiteit is volgens de directie niet meer rendabel', zegt vakbondsvrouw Leen Vanderhulst (ACV). 'Daarom besliste de directie de productie ervan in Tienen te stoppen. Er moeten 400 jobs verdwijnen, 158 arbeiders en 242 bedienden. Dat is net niet de helft van het totale personeelsbestand.' In Tienen werken nu nog 863 mensen.

'We vermoeden dat de productie naar Servië verhuist', zegt Vanderhulst. 'De directie heeft dat niet officieel bevestigd, maar ze heeft in het verleden wel herhaaldelijk aangegeven dat ze voor dat onderdeel niet kan concurreren met de Servische fabriek. Daar liggen de productiekosten, zo is ooit gecommuniceerd, een kwart lager.' Bosch opende de Servische fabriek in 2014.

Bom

'Dat iets stond te gebeuren was min of meer verwacht', zegt Vanderhulst. 'Maar de omvang van de herstructurering - 400 jobs - sloeg in als een bom. De directie zegt dat de besparing de enige manier is om het bedrijf te laten overleven. Voor veel mensen is het een koude douche. De afgelopen jaren moesten ze altijd maar efficiënter gaan werken en was er constante druk en controle om het sneller te doen. De werkdruk is groot.'

Of het gevaar bestaat dat de fabriek op termijn verdwijnt? 'Sommige werknemers vrezen van wel', zegt Vanderhulst, 'maar details of garanties over de toekomst heeft de directie niet gegeven'. Dinsdag vindt overleg plaats tussen de bonden en de directie. Die start de wet-Renault op.

De directie zou van plan zijn de herstructurering tegen eind 2022 af te ronden. Of mensen in aanmerking komen voor het SWT - het vroegere brugpensioen - is niet duidelijk. In theorie kan dat vanaf 59 jaar, maar dan enkel voor mensen met 40 jaar anciënniteit. Of de 40 uitzendkrachten en tijdelijke werknemers deel uitmaken van de operatie is volgens de bonden onduidelijk.

De herstructurering is de zoveelste in een lange rij. In 2009 sneuvelden bij Bosch Tienen 200 banen. In 2015 werd beslist nog eens 310 jobs te schrappen. Toen werd gezegd dat het niet de bedoeling was productie over te hevelen naar andere vestigingen.

Tienen werd enkele jaren geleden nog het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van 'innovatieve' ruitenwissertechnologie genoemd. In de fabriek worden de nieuwste generaties wisbladen gemaakt. De afdeling waar de rubber voor de wisbladen in de juiste vorm wordt gegoten levert aan andere Bosch-fabrieken in Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika.