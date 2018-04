Bosch komt met nieuwe dieseltechnologie

Bosch wil de dieselwagen van de ondergang redden door een nieuwe uitlaattechnologie. 'Diesel heeft een toekomst en is allerminst ten dode opgeschreven.'

Het Duitse technologieconcern Bosch heeft een nieuwe uitlaattechnologie ontwikkeld en wil zo de reputatie van de dieselwagen terug opkrikken. Dat heeft de toeleverancier zelf bekendgemaakt. Omdat er geen nieuwe hardware nodig is, zal de prijs niet de lucht in schieten. Honderd ingenieurs hebben 2,5 jaar gewerkt aan deze technologie.

Door de combinatie van een nieuw ontwikkelde injectietechnologie, temperatuurmanagement in de motor, luchtsystemen en het gebruik van artificiële intelligentie zou de hoeveelheid stikstofoxiden niet alleen ver onder de huidige uitstootnormen gehouden kunnen worden, maar ook onder de strengere toekomstige limieten.

De nieuwe uitlaattechnologie zou de uitstoot van stikstofoxide kunnen beperken tot dertien milligram in normale omstandigheden en 40 milligram per kilometer in drukker stadsverkeer. Een record volgens het bedrijf. De huidige wettelijke bovengrens in Europa ligt namelijk op 168 milligram en wordt in 2020 strenger gemaakt door de bovengrens op 120 milligram per gereden kilometer te leggen.

Het dieselprobleem is een probleem van de geschiedenis en niet van de toekomst. Mark Pecqueur docent autotechnologie en onderzoek aan de Thomas More Hogeschool

Mark Pecqueur is docent autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool en vindt de resultaten die Bosch kan voorleggen veelbelovend. 'De nieuwe technologie is niet per se revolutionair, de sterke emissie resultaten daarentegen wel. Bosch heeft sterk ingezet op software ontwikkelingen en dat wordt nu beloond.'

Dieselwagen is nog niet dood

De voorzitter van Bosch, Volkmar Denner, is ervan overtuigd dat het einde van de dieselwagen zeker nog niet in zicht is. 'Diesel heeft een toekomst en is allerminst ten dode opgeschreven.' Pecqueur is van dezelfde mening. 'De hysterie rond diesel is voor niets nodig. De dieselwagens die na 1 september 2017 van de band zijn gerold, voldoen volledig aan de emissienormen,' aldus Pecqueur.

Hij zegt dat we de zaken moeten relativeren: 'Het is een probleem van de geschiedenis en niet van de toekomst.' Volgens hem gelooft de consument ook nog steeds in diesel. Het is een perceptie die opgelegd wordt door luidruchtige tegenstanders, maar in het algemeen liggen de klanten er niet wakker van als ze een auto gaan kopen.

Toch valt er ook een kanttekening te maken bij deze uitvinding. De nieuwe technologie is niet toe te passen op auto's die reeds in het verkeer rondrijden. Eigenaars van dieselwagens zouden dus hun oude dieselwagen moeten omruilen voor een nieuwe als ze minder willen uitstoten.

Bovendien vraagt de toepassing nog even tijd: hoewel de technologie al beschikbaar is voor autobouwers, moeten deze ze wel nog integreren in de eigen motors en dat vraagt tijd. Pecqueur vult aan dat het niet uitgesloten is dat het een impact heeft op het maximaal vermogen. 'Maar dan spreken we wel over het piekvermogen en dat is eerder bijkomstig.' Belangrijker voor hem is de verbluffende krimp in emissie die Bosch kan verwezenlijken.

