‘Bouw liever schulden af of investeer in Moleskine'

De meeste aandeelhouders zijn best tevreden met de gang van zaken bij D’Ieteren, bleek op de algemene vergadering. De verkoop van een deel van Belron en het superdividend riepen wel vragen op.

Naar goede gewoonte vond de algemene vergadering van D’Ieteren plaats te midden de glimmende bolides in het private automuseum van de Brusselse groep. Het was de eerste keer dat Nicolas D’Ieteren, die een jaar geleden het voorzitterschap overnam van zijn vader Roland, de vergadering leidde. De opvallende verjonging van het bureau zorgde toch voor een iets andere sfeer: de nieuwe voorzitter lijkt even aimabel als zijn vader maar gaat iets familiairder te werk. Een tiental aandeelhouders en opvallend veel oude en nieuwe bestuurders woonden de vergadering bij.

‘2017 was een belangrijk jaar voor D’Ieteren waarin drie of vier grote veranderingen plaatsvonden’, stak CEO Axel Miller van wal. Hij verwees naar de overname van Moleskine, een opvallende zijsprong voor een groep die zo verankerd leek in de autosector. De resultaten van het Italiaanse notaboekjesbedrijf vielen vorig jaar tegen, maar de lagere winstmarge was volgens Miller een bewuste keuze. ‘Moleskine werkte in het verleden alleen via distributeurs in de wereld. Wij willen meer verkoopkanalen gebruiken om het bedrijf te doen groeien, een grotere impact te hebben en een nieuw doelpubliek aan te boren.’ De puike resultaten in het eerste kwartaal – een omzetgroei van bijna 20 procent - tonen volgens de topman aan dat de gekozen strategie werkt.

Belron-deal

De grootste gebeurtenis bij D’Ieteren van 2017 was ongetwijfeld de verkoop van een belang van 40 procent in voertuigbeglazingsspecialist Belron – bekend van het Carglass-merk - aan de investeringsgroep CD&R. ‘Belron was erg belangrijk geworden en stond voor 70 à 80 procent van de financiële waarde van D’Ieteren. Belron was een beetje D’Ieteren geworden en omgekeerd. Daarom hebben we andere opties bekeken en besloten de waarde van Belron te ‘capteren’ door een minderheidsbelang te verkopen.’

De transactie bracht zowat 1 miljard euro in het laatje, geld dat D’Ieteren wil besteden aan een of meerdere nieuwe activiteiten. Maar daarover was er geen nieuws. ‘We bekijken heel veel dossiers’, zei Miller in de marge van de algemene vergadering. Vorig jaar passeerde een honderdtal dossiers de revue. Het liefst zou D’Ieteren een overname doen tussen 100 en 500 miljoen euro, maar met de hulp van een partner is ook groter mogelijk. Het probleem volgens Miller is dat er momenteel weinig ‘aantrekkelijke activa’ op de markt zijn en dat ze vrij duur zijn. Gehaast is hij zeker niet.

D’Ieteren zou het miljard in theorie ook kunnen gebruiken om zichzelf van de beurs te halen, maar dat ligt helemaal niet op tafel, maakte Miller duidelijk.

Dividend

De mooie prijs die D’Ieteren kreeg voor het 40 procent-belang in Belron leidde tot de uitkering van een uitzonderlijk dividend van 2,85 euro bruto per aandeel bovenop het gewoon dividend van 0,95 euro bruto. Een beslissing van de raad van bestuur die – net al alle agendapunten – probleemloos werd goedgekeurd.

Een Nederlandse aandeelhouder had echter vragen bij de hele operatie en bij het superdividend. ‘Was de verkoop van Belron wel verstandig? U hebt een mooi bedrag gekregen maar moet nu wel rekening houden met de Britse groep.’ Axel Miller: ‘Wij wilden Belron de mogelijkheid geven om te blijven groeien zonder de beperking die D’Ieteren vormde.’