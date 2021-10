Bpost krijgt tegen eind volgend jaar 1.200 e-bestelauto's

Bpost heeft tot nu toe iets meer dan 100 elektrische voertuigen in gebruik. Dat moeten er tegen 2030 18.000 zijn.

De eerste 400 exemplaren van de elektrische bestelwagens zijn ondertussen besteld door het postbedrijf. De aanbesteding voor de resterende 800 volgt eind deze maand. De levering is voor volgend jaar. Het gaat om een van de grootste bestellingen van elektrische auto's in België.

Met bijna 18.000 voertuigen is het wagenpark van Bpost het grootste van het land. Het merendeel daarvan wordt ingenomen door ongeveer 10.000 bestelwagens, waarmee post en pakjes huis-aan-huis worden bezorgd.

Die vloot zal de komende jaren als gevolg van de aanhoudende groei van e-commerce nog verder groeien. Bpost gaat ervan uit dat het tegen 2030 minstens 18.000 bestelwagens heeft rondrijden en dat die dan allemaal elektrisch zijn. Tot nu toe heeft het bedrijf iets meer dan honderd e-bestelwagens in gebruik.

Er zijn ondertussen 400 nieuwe elektrische postwagens besteld. Dat is zeker voor elektrische auto's een immense bestelling. Uit cijfers van de autofederatie Febiac blijkt dat in ons land in de eerste acht maanden van dit jaar in totaal 656 lichte bedrijfsvoertuigen met een elektromotor zijn ingeschreven.

Bpost heeft de orders over meerdere merken gespreid. ‘Dat gebeurt om de snelheid van de levering te garanderen en ervaring op te doen met verschillende merken en types', legt woordvoerster Veerle Van Mierlo uit. Het gaat onder meer om de Renault Kangoo Electric, de Opel E Vivaro, maar ook om de Chinese producent van elektrische bedrijfsvoertuigen Maxus. Dat is een dochterbedrijf van SAIC, de op een na grooste autobouwer van China.

Aan het einde van deze maand moeten nog eens 800 nieuwe e-postauto's besteld worden. Bpost wil niets zeggen over de bedragen die met de bestellingen gemoeid zijn.

Met de bestelling van de 1.200 elektrische bestelwagens dit jaar zet Bpost de turbo op zijn nog maar twee jaar geleden gepresenteerde vergroeningsplannen. In 2019 was er nog sprake van 600 elektrische bestelwagens tegen het eind van 2022 en hoefde tegen 2030 nog maar de helft van de volledige vloot emissievrij te zijn.

Niet alleen bij klanten, maar ook in steden stijgt de vraag naar groene logistiek. Veerle Van Mierlo Woordvoerster Bpost

Ondertussen heeft het bedrijf beloofd dat tegen het einde van dit decennium het hele wagenpark zal zijn geëlektrificeerd. 'Niet alleen bij klanten, maar ook in steden stijgt de vraag naar groene logistiek', zegt Van Mierlo.

Bpost-CEO Dirk Tirez zei woensdag nog dat Bpost de groenste postoperator van Europa moet worden. Ook federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) hamerde er al herhaaldelijk op dat ze verwacht dat Bpost voorop loopt en het goede voorbeeld geeft in de sector. Bpost is nog altijd voor 51 procent in overheidshanden.

Van Mierlo wijst ook op het 'matuur' worden van de markt voor elektrische bestelwagens. Het aanbod groeit, het rijbereik met een volle accu neemt toe en de prijzen worden zo langzamerhand concurrerend met dieselvarianten.

Proefproject

De versnelling wordt ook mede ingegeven door lokale overheden die steeds strenger worden voor leveringen met dieselbusjes in stadscentra. Zo sloot Bpost in juni een proefproject van een jaar af, waarbij het in Mechelen alle brieven en pakjes uitstootvrij bezorgde.

Veel pakjes werden geleverd in een netwerk van 57 ophaalpunten (pakjesautomaten, postkantoren en postpunten in winkels), waar bewoners met de fiets of te voet hun pakje konden afhalen. De bezorging aan huis gebeurde met elektrische fietsen en bestelwagens.