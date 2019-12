Brits-Indiase investeerder koopt Duffelse aluminiumfabriek Aleris

In 2013 werd in Duffel een nieuwe koudwalserij in gebruik genomen, een investering van 53 miljoen euro.

Liberty House, het grondstoffenbedrijf van de Brits-Indiase investeerder Sanjeev Gupta, neemt de aluminiumfabriek van Aleris in Duffel over.

Aleris Duffel - ex-Sidal, ex-Corus - is een van de grootste aluminiumwalserijen van Europa. Het heeft ook een innovatie- en engineeringafdeling. Er werken 1.000 mensen onder wie 650 arbeiders. In de fabriek worden aluminium rollen geproduceerd voor de fabricage van deuren en motorkappen van auto's (goed voor 70 procent van de omzet) en voor industriële toepassingen in de bouw.

Zo levert de Antwerpse fabriek aluminium voor warmtewisselaars, buizen en grote architectuurpartijen. Aleris leverde onder meer aluminium voor The Shard in Londen, het Formule 1 gebouw in Dubai en de Beekman Tower in New York.

De Belgische bonden reageren positief op de overname door Liberty House. Vorige week is overleg geweest met de directie van Liberty en die verklaarde dat er geen enkel plan bestaat om de fabriek te 'downsizen'. Integendeel. Liberty zal minstens 55 miljoen euro investeren in de Duffelse fabriek.

De Duffelse Aleris-fabriek maakt momenteel nog deel uit van de Amerikaanse aluminiumgroep Novelis, onderdeel van het Indiase conglomeraat Hindalco Industries. Die legde vorig jaar 2,5 miljard dollar op tafel voor de overname van de Amerikaanse aluminiumproducent Aleris die fabrieken heeft in Europa, Azië en de VS maar wacht nog op toestemming van de mededingingsautoriteiten om de deal officieel af te ronden. In Europa werd Novelis verplicht de fabriek in Duffel af te stoten omdat het anders te dominant wordt in Europa.

de Brits-Indiase investeerder Gupta koopt via zijn investeringsvehikel Liberty House de Duffelse fabriek, bevestigt een bron bij Aleris. Hij moet enkel nog toestemming krijgen van Europa. Wat hij betaalt, is onbekend.

55 miljoen euro Investering De nieuwe eigenaar van Aleris Duffel wordt door Europa verplicht om minimum 55 miljoen euro te investeren in de fabriek

Liberty House heeft in Europa twee aluminiumsmelters maar nog geen fabriek die aluminium walst. Met Duffel krijgt het een winstgevende site in handen die op volle capaciteit draait en 70 procent van zijn omzet haalt uit halffabrikaten voor de autoindustrie, een snelgroeiende markt. De belangrijkste klanten zijn Porsche, VW, Daimler, Audi, BMW.

Zes jaar geleden werd in Duffel nog 53 miljoen euro geïnvesteerd in een koudwalserij. Daardoor werd de fabriek het innovatiecentrum van de groep voor de autosector.

Dat alles past perfect in de ambities van Liberty om fors te groeien in de aluminiumsector. De auto-industrie vervangt waar het kan stalen auto-onderdelen door aluminium. Dat maakt de auto lichter en veroorzaakt minder CO2-emissie. In Europa groeit de aluminiummarkt voor de auto-industrie met 7 procent per jaar en dat zal onder druk van de klimaatdoelstellingen alleen maar toenemen, is bij insiders te horen. Een auto uit het 'premium segment' bevat nu al vlug 150 kg aluminium.

De nieuwe beloofde investeringen in Duffel - die trouwens door Europa worden opgelegd - zouden worden aangewend om Duffel volledig zelfstandig te laten opereren. Nu worden nog walsblokken aangeleverd vanuit een Aleris-fabriek in Koblenz.

Liberty House is een onderdeel van GFG Alliance, het snelgroeiende imperium van de familie Gupta dat vorig jaar 20 miljard dollar omzet boekte en 30.000 werknemers telt. Vorig jaar kocht Liberty een aluminiumsmelter van Rio Tinto in Duinkerke voor 500 miljoen dollar. Die kan voor de bevoorrading zorgen van Duffel. Begin dit jaar kocht Liberty ook vier staalfabrieken van ArcelorMittal in Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië - goed voor een jaarproductie van 8 miljoen ton staal en 12.500 werknemers - en twee Luikse staalfabrieken van ArcelorMittal.

Volgens insiders zou Gupta ook geïnteresseerd zijn in de Aleris-fabriek in Kentucky. Ook die moet Novelis verkopen. Deze keer onder druk van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten.