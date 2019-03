Britse familie Morgan verkoopt iconische sportwagenmerk

Het iconische Britse sportwagenmerk Morgan valt in handen van een Italiaans investeringsfonds. Dat is een schok voor zijn belangrijkste verdeler: Garage Albert uit Molenbeek.

Een brok Britse autogeschiedenis komt in buitenlandse handen terecht. Het Italiaanse investeringfonds Investindustrial heeft de meerderheid van het iconische Britse sportwagenmerk Morgan gekocht van de gelijknamige stichtersfamilie. Dat maakten beide partijen dinsdag bekend.

Morgan werd in 1909 opgericht door de Brit Henry Morgan. Na een motorongeval wilde de zoon van een geestelijke een driewieler voor zichzelf bouwen. De volledig handgemaakte auto's op basis van drie basiselementen (essenhout, aluminium en leder) groeiden uit tot een cultobject. Autofreaks binden op zondag een lederen koffer achterop en maken in hun auto met de lange snuit een ritje door het platteland.

Garage Albert

Ook in België wordt de verkoop met argusogen gevolgd. Garage Albert uit Molenbeek is sinds zijn oprichting in de jaren 50 de officiële invoerder van Morgan in België. De garage verkoopt en onderhoudt Morgans, maar voert het merk ook in naar Frankrijk.

'Wij zijn vandaag de grootste Morgan-dealer ter wereld', zegt bedrijfsleider Thomas Stammet, de kleinzoon van oprichter Albert. De garage verkocht vorig jaar 60 van de 700 auto's die Morgan elk jaar verkoopt.

Vooral in België zit de auto, die minstens 58.000 euro kost, in de lift. Vorig jaar werden hier 27 nieuwe Morgans ingeschreven, bijna dubbel zoveel als een jaar eerder.

Stammet organiseert ook internationale rally's voor de loyale fanclub van het merk. Enkele keren per jaar bezoekt hij de fabriek in Malvern, een stadje dichtbij Birmingham. 'Het is een reis terug in de tijd', vertelt hij enthousiast. 'De fabriek ziet eruit zoals 100 jaar geleden. Er is absoluut niets geautomatiseerd.'

Malvern

Het iconische merk spreekt volgens Stammet vooral ouderen aan. 'Vooral bij 60-plussers heeft Morgan een heel goede reputatie', zegt hij.

Toch denkt Morgan ook aan de toekomst. In 2012 lanceerde het merk een nieuwe versie van de driewieler waarmee het bedrijfsverhaal begon.

Op het Autosalon in Genève stelde het merk deze week de Plus Six voor. Het nieuwe model bevat een motor en onderdelen van vaste partner BMW. Maar het zijn vooral ongeziene technologieën zoals luidsprekers en een digitaal schermpje op het dashboard die de fans verbazen.

Wat de Italianen met Morgan en Garage Albert van plan zijn, is nog niet duidelijk. Wel hebben ze ervaring met sportvoertuigen. Investindustrial is sinds 2012 aandeelhouder in Aston Martin, dat net een povere beursgang achter de rug heeft. Vroeger zaten de Italianen in het Italiaanse sportmotomerk Ducati, dat intussen in handen is van de Duitse groep Volkswagen.

'Deze nieuwe eigenaarsstructuur heeft de pedigree en de mogelijkheden om de toekomst van Morgan op lange termijn te verzekeren', zegt Jill Price, kleindochter van de bedrijfsoprichter.