Britse uitvinder Dyson trekt stekker uit elektrische auto's

De Britse uitvinder James Dyson, bekend van de stofzuiger zonder zak, bergt zijn ambitieuze plannen op om elektrische auto’s te bouwen.

De plannen voor e-auto’s stonden centraal in de ambitie van Dyson om 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro) te investeren in toekomstgerichte technologie. Maar nu zegt hij geen manier te zien om het project commercieel levensvatbaar te maken.

Dyson zegt in een e-mail aan zijn personeel dat zijn ingenieurs een ‘fantastische auto’ hebben gebouwd en dat het project niet wordt gestopt omwille van hun tekortkomingen. ‘Hoewel we tijdens het hele ontwikkelingsproces hard hebben geprobeerd, kunne we gewoon geen manier meer vinden om het commercieel haalbaar te maken.’ Dyson zegt dat hij geprobeerd heeft een koper voor het project te vinden, maar zonder succes.

Singapore

De Britse miljardair, die bekendheid verwierf met de eerste stofzuiger zonder stofzak, kondigde het project voor elektrische wagens twee jaar geleden aan. Hij wilde ermee voortbouwen op de expertise van zijn bedrijf in batterijen en elektromotoren.

Dyson selecteerde Singapore een jaar geleden als locatie voor een nieuwe fabriek om het voertuig te bouwen, met het oog op de verkoop ervan in China en elders in Azië. De fabriek zou in 2020 klaar zijn, de eerste auto’s zouden een jaar later van de band rollen.

Dyson kreeg in eigen land overigens veel kritiek omdat hij naar Singapore wilde uitwijken terwijl hij zich politiek profileerde als een aanhanger van een harde brexit. Volgens Dyson zelf had de investering in Singapore niets met brexit te maken.