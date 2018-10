Brusselse burgemeester schiet nieuwe centrumparkings af

De plannen om in het centrum van Brussel vier nieuwe ondergrondse parkings te bouwen, sterven een stille dood.

Op de Brusselse Anspachlaan werken bouwvakkers naarstig aan de inrichting van de nieuwe voetgangerszone. Midden 2015 verdwenen de auto’s op de centrale lanen van de hoofdstad. Maar door rechtszaken van handelaars en eindeloze discussies tussen het stadsbestuur en het federale Brusselfonds Beliris bleven de centrale lanen jarenlang een betonwoestijn.

De 'piétonnier' was bij de start van de paarse coalitie in 2012 een eis van de Vlaamse socialisten, daarin gesteund door voormalig burgemeester Yvan Mayeur (PS). In ruil kregen de liberale coalitiepartners de belofte dat er vier nieuwe parkings zouden komen rond de voetgangerszone.

'De grootste shoppers komen met de wagen', zei schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Els Ampe (Open VLD). 'Als we een florerend winkelcentrum in het hart van de stad willen, hebben we voldoende parkings nodig die uit alle windstreken bereikbaar zijn.'

Maar terwijl de voetgangerszone eindelijk vorm krijgt, is van nieuwe ondergrondse parkings geen spoor. 'Buiten de mogelijke parking aan het IJzerplein zijn er geen verdere plannen', bevestigt de woordvoerster van Philippe Close (PS), de opvolger van Mayeur. 'Alle andere projectpistes zijn verlaten.'

Mislukte aanbesteding

Een na een vielen de parkingplannen de voorbije jaren af. De meest omstreden parking, onder het Vossenplein in de Marollen, werd snel geschrapt na massaal protest van de bevolking.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van drie andere parkings (Nieuwe Graanmarkt, IJzerplein en Rouppeplein) draaide uit op een sisser. Parkeerbedrijven toonden amper interesse door de hoge bouwkosten, het risico op onverwachte archeologische vondsten en de zware uitbatingsvoorwaarden, zoals goedkopere tarieven voor wijkbewoners en een lage prijs voor shoppers op zaterdag. Midden 2016 begroef Mayeur publiekelijk het plan van een nieuwe parking aan de Nieuwe Graanmarkt in de Dansaertwijk. Ook het idee om een nieuwe parking te bouwen op een andere plek in de Marollen, schoot Mayeur toen af.

Rond de parking in de buurt van het IJzerplein, waarvoor zowel de Stad Brussel als het Gewest bevoegd is, beweegt momenteel niets. Ampe hoopt dat een nieuwe parking kan dienen voor de bezoekers van het nieuwe kunstmuseum Kanal in het nabijgelegen Citroën-gebouw. Maar de directie van het museum is zelf geen vragende partij.

Ook de geplande uitbreiding van de bestaande parkeergarage onder het Poelaertplein - voor het Justitiepaleis - zit in het slop. Omdat de parking vandaag in handen van Interparking is, lijkt het logisch dat de Belgische parkeerreus die opdracht krijgt. Maar bij Interparking wachten ze nog altijd op nieuws.

Miniparking

De enige parking die er - in een ingekrompen versie - wellicht wel komt, bevindt zich aan het Rouppeplein. Het oorspronkelijke plan om onder dat plein een parkeergarage te bouwen, is weliswaar al lang afgeschoten.