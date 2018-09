Brusselse e-Audi goedkoper dan rivaal Tesla

De basisuitvoering van de Audi e-tron gaat in ons land 82.400 euro kosten, dat is ruim 15.000 euro minder dan de standaardversie van Tesla's Model X.

De elektrische Audi e-tron die in Brussel van de band loopt, zal in België in de loop van november gecommercialiseerd worden en 82.400 euro (inclusief btw) kosten.

Dat is vernomen bij Audi-invoerder D'Ieteren. Audi heeft de e-tron dinsdagochtend officieel voorgesteld in San Francisco. Daarmee is de e-tron aanzienlijk goedkoper dan zijn aartsrivaal, de Tesla Model X. Die is verkrijgbaar vanaf 97.530 euro inclusief btw.

Met de e-tron heeft Audi het startschot gegeven voor zijn elektrische offensief. Tegen 2025 wil de Duitse VW-dochter twaalf elektrische modellen aanbieden in de belangrijkste marken in de wereld. Audi verwacht dat tegen dan geëlektrificeerde modellen goed zullen zijn voor ongeveer een derde van zijn verkoop.

Schermvullende weergave De Tesla Model X is in ons land verkrijgbaar vanaf 97.530 euro. ©AFP