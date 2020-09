Bugatti van Leopold III geveild voor recordbedrag

Een Bugatti Type 59 Sports uit 1934 die nog eigendom is geweest van de Belgische koning Leopold III, heeft zaterdagavond tijdens een veiling in Groot-Brittanië 8,5 miljoen pond (zowat 9,53 miljoen euro) opgebracht.

De Bugatti is van het mythische type 59. Dat model blonk niet alleen uit in technisch vernuft, het wordt ook beschouwd als een van de meest elegante racewagens van voor de Tweede Wereldoorlog. De wagen maakte nog deel uit van het Bugatti Grand Prix-team in het raceseizoen 1934-1935. Hij werd, met René Dreyfus aan het stuur, derde op de GP van Monaco en won dat jaar ook de Belgische GP in Spa.