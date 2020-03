Busvervoerders vrezen golf aan faillissementen

De strikte maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken de sector van het busvervoer in het hart. Zeker de helft van de opdrachten is al geannuleerd.

De federale regering besloot donderdagavond alle recreatieve activiteiten tot het begin van de paasvakantie te verbieden. De voorbije weken sputterde ook al de toeristische motor, met strengere reisadviezen voor onder meer Italië en Spanje. Het brengt de sector van busvervoerders, die zowel dagelijks vervoer binnen België als toerisme naar het buitenland verzorgen, in nauwe schoentjes.

Het verlies voor de sector, met 320 bedrijven en 12.500 arbeidsplaatsen, zal zeker in de miljoenen lopen Patrick Westelinck Sectorfederatie busvervoer

De sectorfederatie, de Federatie van Belgische Autocar- en Autobusondernemers (FBAA), schat dat in totaal al meer dan de helft van de opdrachten geannuleerd zijn. ‘Er waren al annulaties voor bussen naar toeristische bestemmingen in het buitenland’, zegt afgevaardigd bestuurder Patrick Westelinck. Nu vallen ook de opdrachten voor busverplaatsingen binnen België, naar allerlei culturele-, sport- of andere evenementen, bijna allemaal weg.

Harde slag

Voor tal van bedrijven is dat een harde slag. Het autocarbedrijf Linden Cars uit Rotselaar vreest dat het voorjaar nu al verloren is. ‘Alle opdrachten tot begin april zijn al geannuleerd. Maar ook verder in april vallen opdrachten stilaan weg’, bevestigt zaakvoerster Maggi Schollen. Busvervoerders zijn in veel gevallen de redding voor groepen die nu massaal thuisgezet worden, zoals schoolkinderen en senioren.

‘We hadden nu normaal bussen op de baan om kinderen naar een sportactiviteit te voeren, een reisgezelschap uit Dublin te vervoeren of een zangkoor op bestemming te krijgen. Dat valt allemaal weg’, zegt Schollen. De elf chauffeurs van de autocars zijn allen tijdelijk economisch werkloos. Het administratief personeel is nog even zoet met de afhandeling van de annulaties, maar volgens Schollen zal ook daar economische werkloosheid nodig zijn.

Eenzelfde geluid bij de autocar- en reismaatschappij De Zigeuner uit Diepenbeek. ‘Dit is dramatisch’, zegt financieel manager Monique Verlinden onomwonden. ‘We halen veel van onze omzet uit het buitenland. Mensen waren daar al terughoudend rond busreizen naar het buitenland geworden. Nu kunnen we helemaal geen busreizen meer uitvoeren. Onze activiteiten zijn al zeker tot eind juni tot nul herleid.’

Kaalslag

De coronacrisis kan een kaalslag in de sector betekenen. ‘De sector van busvervoerders is een kapitaalintensieve sector. We moeten de voertuigen steeds maar vernieuwen en vergroenen’, voert Westelinck aan. Nu volgen een paar maanden waarbij investeringen doorlopen, zonder inkomsten. ‘We zullen een aantal bussen moeten blijven afbetalen, terwijl er even geen omzet is’, zegt Schollen.

De verschillende betrokkenen vinden het te vroeg om de totale impact in te schatten. ‘Het verlies voor de sector, met 320 bedrijven en 12.500 arbeidsplaatsen, zal zeker in de miljoenen lopen’, schat Westelinck. ‘Er is wel een zekere buffer om dat op te vangen, maar er is zeker een risico op een golf aan faillissementen.’