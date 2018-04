C02-uitstoot auto's stijgt weer in de EU

De CO2-uitstoot door nieuwe wagens is voor het eerst sinds 2010 weer gestegen in de Europese Unie. De toegenomen verkoop van benzinewagens is mede schuldig aan dit resultaat.

De hoeveelheid CO2 die nieuwe wagens in de Europese Unie per gereden kilometer uitstoten, is vorig jaar met 0,4 gram gestegen. Dat meldt het Europees milieuagentschap EEA op basis van voorlopige cijfers. Na een jarenlange daling van de uitstoot is de stijging dan ook slecht nieuws.

'De resultaten van de inspanningen om de brandstofefficiëntie van nieuwe wagens die in de EU verkocht worden te verbeteren, zijn in 2017 gestagneerd', aldus de EEA.

De gemiddelde uitstoot steeg vorig jaar tot 118,5 gram CO2 per kilometer. Om het doel van 95 gram per kilometer te bereiken tegen 2021 moeten de autobouwers nog grote inspanningen leveren. Het ging de voorbij jaren nochtans de goede weg op: tegenover 2010 was de uitstoot gedaald met 22 gram CO2 per kilometer, een daling van zestien procent.

België deed het vorig jaar met een gemiddelde uitstoot van 115,9 gram per kilometer beter dan het Europese gemiddelde.

Dieselschandaal

Er wordt met de vinger gewezen naar de toegenomen verkoop van benzinewagens, onder andere het gevolg van het dieselschandaal bij Volkswagen eind 2015. Volkswagen bekende elf miljoen voertuigen te hebben uitgerust met sjoemelsoftware, die de resultaten van tests kon manipuleren.

De resultaten van de inspanningen om de brandstofefficiëntie van nieuwe wagens die in de EU verkocht worden te verbeteren, zijn in 2017 gestagneerd. EEA

Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2010 werden er in de hele Europese Unie meer benzinewagens (53 procent) dan dieselwagens (45 procent) verkocht, aldus EEA. Maar benzinewagens doen het qua CO2-uitstoot nu eenmaal slechter dan dieselwagens.

Hybrides

De plug-in hybrides en batterij-elektrische voertuigen daarentegen blijven wel populair: vorig jaar steeg de verkoop met 42 procent. Ondanks deze sterke groei blijft het aandeel van deze voertuigen in de autoverkopen klein.