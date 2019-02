CEO D'Ieteren: 'We zijn goed bezig'

Moleskine herleeft

D'Ieteren plukt de vruchten van de populariteit van de SUV, waarvan het bedrijf 38 procent meer exemplaren verkocht dan in 2017. Het bedrijf zag zijn marktaandeel in België voor het eerst sinds 2013 opnieuw stijgen. Alleen Audi scoorde slecht door vertragingen wegens de nieuwe Europese uitstoottest WLTP.

De aangepaste winst die D'Ieteren haalt uit Belron, bekend van het merk Carglass, steeg met 10 procent tot 90,3 miljoen euro. De autoruithersteller groeide vooral in de VS. In Europa viel de groei lager uit. Belron verkocht zijn activiteiten in 'moeilijke landen' als Turkije en Rusland aan franchisenemers.