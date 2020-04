CEO Recticel: 'Goede deal in moeilijke periode'...

Waarom verkoopt u de auto-interieurafdeling aan de Beierse private-equitygroep Admetos en het belang in Eurofoam aan Greiner, dat vorig jaar uw isolatietak probeerde te kapen?

Olivier Chapelle: 'Voor de autotak zochten we een partner die de autosector kent en die onze business beter kon maken door synergieën toe te voegen. Admetos heeft een footprint in Mexico, heeft contacten met Chinese autobouwers en is actief in de vrachtwagenbusiness. Het kan dingen brengen die Recticel zelf niet kon. Onze relatie met Greiner is het voorbije jaar zeer positief gebleven. En op lange termijn moesten we een oplossing vinden voor Eurofoam.'

U zei eerder al dat Recticel zijn autotak met verlies zou moeten verkopen. Hoe groot is het verlies?

Had u niet beter even gewacht tot de mist rond corona opklaart?

Chapelle: 'Deze deal is absoluut niet het gevolg van Covid-19. De gesprekken zijn al lang geleden begonnen. Ons strategisch doel is al meer dan tien jaar duidelijk. We willen Recticel meer focussen op en middelen vrijmaken in de segmenten met de hoogste toegevoegde waarde (de isolatietak, red.). Maar de voorbije jaren hebben we geen aanvaardbare offertes gekregen voor onze business. Ja, er is momenteel veel onzekerheid in de autosector. Net daarom zijn we blij om dit verhaal af te ronden. We sluiten nu een goede deal in een moeilijke periode. In 2014 en 2016 kregen we een slechte offerte in veel positievere periodes. Daarom hebben we nu niet geaarzeld.'