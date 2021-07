CEO Volvo Cars: 'Dat chiptekort is echt vervelend'

Het aanhoudend chiptekort blijft de gemoederen beroeren in de autowereld. ‘Het is echt vervelend’, zegt Hakan Samuelsson, de CEO van Volvo Cars. ‘Want we willen meer auto’s bouwen’.

Niet dat het Zweedse automerk een slechte eerste jaarhelft achter de rug heeft. Volvo Cars kon bijna 381.000 wagens aan de man brengen, of 41 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en zelfs 12 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2019. Het concern is daarmee op weg naar een jaarverkoop van 775.000 wagens, waardoor de doelstelling van 800.000 wagens, die tien jaar geleden werd vooropgesteld, net niet zal worden bereikt.

Dat die mijlpaal niet zal gehaald worden, is onder andere te wijten aan het tekort aan halfgeleiders dat de autoproducenten al maanden parten speelt. En dat leidt tot frustratie, getuigt Hakan Samuelsson, de grote baas van Volvo Cars, dat klaar staat om nog dit jaar naar de beurs te trekken. ‘Dat tekort is echt vervelend omdat veel klanten onze wagens willen kopen. We willen meer auto’s verkopen en produceren. Want als je kijkt naar de automarkt, dan merk je dat de vraag opvallend genoeg zeer sterk is. En we verwachten dat die vraag ook in de tweede jaarhelft zal aanhouden.’

Maar die vraag zal Volvo Cars niet kunnen volgen. Samuelsson waarschuwt ervoor dat de leveringen in de tweede jaarhelft als gevolg van het chiptekort nagenoeg vlak zullen blijven in vergelijking met de eerste jaarhelft.

Recordresultaten

1,3 miljard halfjaarwinst Volvo Cars boekte in de eerste helft van dit jaar een recordwinst van 1,3 miljard euro.