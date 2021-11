CEO Volvo wil meer investeringen in duurzame elektriciteit

De CEO van Volvo komt naar aanleiding van de klimaattop in Glasgow met een boodschap aan overheden en energiebedrijven: investeer meer in duurzame elektriciteit en in laadcapaciteit. 'We hebben bewust de beslissing genomen om een volledig elektrische autobouwer te worden en een voortrekker in de industrie', zegt Håkan Samuelsson. 'Maar we kunnen die transitie onmogelijk alleen voltooien.'